26 Şubat 2021, Cuma

GALATASARAY

Galatasaray'da Belhanda gidiyor mu? Yaptığı paylaşım olay oldu

Belhanda gidiyor mu? Yaptığı paylaşım olay oldu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 26.02.2021

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında BB Erzurumspor'u konuk edecek Galatasaray hazırlıklarını sürdürürken, yapılan son antrenmanda ise Belhanda'nın doğum günü kutlanmıştı. Faslı yıldız o anları paylaşırken, flaş ifadeler kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray'ın en çok kazanan futbolcularından biri olan Younes Belhanda, performans düşüklüğü nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Sarı-kırmızılıların son idmanında Faslı futbolcunun doğum günü kutlandı.

Younes Belhanda bu anın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı ve not olarak kafa karıştıran ifadeler yazdı.

Belhanda paylaşımında "Galatasaray ailesine çok teşekkür ederim. Sizi asla unutmayacağım" notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM:

Belhanda'ya büyük sürpriz! Antrenman sonrasında... haberin devamı

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