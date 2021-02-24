24 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi! Abdurrahim Albayrak açıkladı

Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da Mostafa Mohamed gündemden düşmüyor. Ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek ekibinden 1.5 yıllığına kiralanan Mısırlı golcü, attığı gollerle kısa süre içerisinde taraftarın gönlünde taht kurdu. Sarı-kırmızılı takımın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Mısır basınına yaptığı açıklamada Mohamed ile ilgili müjdeyi verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi! Abdurrahim Albayrak açıkladı
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

'a ocak ayında transfer olan , attığı gollerle kısa sürede camianın kalbini çalmayı başardı. 2 milyon dolar karşılığında 'ten 1.5 yıllığına kiralanan Mısırlı golcünün, bu performansı sonrası bonservisinin alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi! Abdurrahim Albayrak açıkladı

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı , basınından filgoal.com'a yaptığı açıklamada, 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunan Mohamed hakkında flaş ifadeler kullandı.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi! Abdurrahim Albayrak açıkladı

"BANA 'BABA' DİYE HİTAP EDİYOR"
'ın maçı hazırlıklarına devam ettiği sürede idmanı ziyaret eden , ile konuştuğunu söyleyerek, "Dün takımla birlikteydim ve Mostafa ile konuştum. Bana 'baba' diye hitap ediyor. Performansından çok memnunum ve tüm halkı onu seviyor. Türkçe öğrenmeye başladı." dedi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi! Abdurrahim Albayrak açıkladı

Albayrak, "Mohamed'in Bonservisini alacak mısınız?" sorusuna ise, "Bu yıl satın alma opsiyonunu aktif hale getireceğiz." şeklinde cevap verdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi! Abdurrahim Albayrak açıkladı

Albayrak, basınının sorduğu, " hangi efsaneyi hatırlatıyor?" sorusuna ise, "Metin Oktay gibi oynuyor ve bize onu hatırlatıyor." cevabını verdi.

Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi! Abdurrahim Albayrak açıkladı

, transferinin ardından formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 4 kez fileleri havalandırdı.

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