"BANA 'BABA' DİYE HİTAP EDİYOR"

Galatasaray'ın Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam ettiği sürede idmanı ziyaret eden Abdurrahim Albayrak, Mostafa Mohamed ile konuştuğunu söyleyerek, "Dün takımla birlikteydim ve Mostafa ile konuştum. Bana 'baba' diye hitap ediyor. Performansından çok memnunum ve tüm Türk halkı onu seviyor. Türkçe öğrenmeye başladı." dedi.