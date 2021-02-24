Son dakika spor haberleri: Galatasaray'a Mostafa Mohamed müjdesi! Abdurrahim Albayrak açıkladı
Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da Mostafa Mohamed gündemden düşmüyor. Ara transfer döneminde Mısır'ın Zamalek ekibinden 1.5 yıllığına kiralanan Mısırlı golcü, attığı gollerle kısa süre içerisinde taraftarın gönlünde taht kurdu. Sarı-kırmızılı takımın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Mısır basınına yaptığı açıklamada Mohamed ile ilgili müjdeyi verdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'a ocak ayında transfer olan Mostafa Mohamed, attığı gollerle kısa sürede camianın kalbini çalmayı başardı. 2 milyon dolar karşılığında Zamalek'ten 1.5 yıllığına kiralanan Mısırlı golcünün, bu performansı sonrası bonservisinin alınıp alınmayacağı merak konusu oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Mısır basınından filgoal.com'a yaptığı açıklamada, 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu bulunan Mohamed hakkında flaş ifadeler kullandı.
"BANA 'BABA' DİYE HİTAP EDİYOR"
Galatasaray'ın Erzurumspor maçı hazırlıklarına devam ettiği sürede idmanı ziyaret eden Abdurrahim Albayrak, Mostafa Mohamed ile konuştuğunu söyleyerek, "Dün takımla birlikteydim ve Mostafa ile konuştum. Bana 'baba' diye hitap ediyor. Performansından çok memnunum ve tüm Türk halkı onu seviyor. Türkçe öğrenmeye başladı." dedi.
Albayrak, "Mohamed'in Bonservisini alacak mısınız?" sorusuna ise, "Bu yıl satın alma opsiyonunu aktif hale getireceğiz." şeklinde cevap verdi.
Albayrak, Mısır basınının sorduğu, "Mostafa Mohamed hangi efsaneyi hatırlatıyor?" sorusuna ise, "Metin Oktay gibi oynuyor ve bize onu hatırlatıyor." cevabını verdi.
Mostafa Mohamed, transferinin ardından Galatasaray formasıyla çıktığı 5 resmi maçta 4 kez fileleri havalandırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Tottenham - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
- Atalanta - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Borussia Mönchengladbach - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Atletico Madrid - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Şampiyonlar Ligi
- Normalleşme ne zaman başlayacak? Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Sokağa çıkma yasakları kalkacak mı?
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?