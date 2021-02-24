24 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim transferde kolları sıvadı! 3 ayrılık 2 imza

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, yeni sezonun planlaması için şimdiden kolları sıvadı. 3 oyuncusuyla yollarını ayırma kararı alan sarı-kırmızılılar, bu isimlerden gelecek parayla 2 yıldız oyuncunun bonservisini alacak. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim transferde kolları sıvadı! 3 ayrılık 2 imza
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

'de büyük bir çıkışa imza atan ve zirveye kurulan 'da bir yanda da gelecek planları yapılıyor. Ara dönemde yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı-kırmızılılar, yaz dönemi için de şimdiden çalışmalara başladı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim transferde kolları sıvadı! 3 ayrılık 2 imza

"Artık futbolcuların geçmişine yatırım yapmayacağız" diyen , uzun yıllar sarı-kırmızılı formaya hizmet edecek bir kadro yapılandırması planlıyor. Buna göre öncelikle sezon sonunda maaşı yüksek ve yaşlı isimlerle yollar ayrılacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim transferde kolları sıvadı! 3 ayrılık 2 imza

SAKATLIKTAN ÇIKAMADI

Gönderılecek isimler arasında 35 yaşındaki başı çekiyor. 2 sezonda 31 maçta forma giyen ve yaşadığı sakatlıklar sebebi ile 41 maç kaçıran Kolombiyalı yıldızın sarı-kırmızılı takıma maliyeti yıllık 5 milyon euro...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim transferde kolları sıvadı! 3 ayrılık 2 imza

için gelecek teklifler değerlendirerek Kolombiyalı oyuncuyla yolları ayıracak. Yıllık 3.85 milyon euro kazancıyla takımın en çok kazanan ikinci ismi olan de gözden çıkartılan oyuncular arasında yer alıyor.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim transferde kolları sıvadı! 3 ayrılık 2 imza

WEST BROMWICH'E BAĞLI

2022 yılında sözleşmesi sona erecek olan Cezayirli futbolcunun bedelsiz takımdan ayrılmasını istemeyen yönetim, yaz transfer döneminde 'yi de satmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı formayla istenilen performansı sergileyemeyen de topun ağzında...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim transferde kolları sıvadı! 3 ayrılık 2 imza

Ara transfer döneminde 'e kiralık olarak giden Senegalli oyuncu, yeni takımının 'de kalamaması halinde transfer döneminde başka bir takıma satılacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim transferde kolları sıvadı! 3 ayrılık 2 imza

YÖNETİME LİSTESİNİ VERDİ

bu isimlerden gelecek bonservis geliri ile ilk olarak ve 'in satın alma opsiyonlarını kullanarak oyuncuların tapusunu alacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim transferde kolları sıvadı! 3 ayrılık 2 imza

Ara transfer döneminde takıma katıldıktan sonra büyük katkı sağlayan iki isim sarı-kırmızılı takımın yaz transfer dönemindeki ilk transferleri olacak. Yönetim, teknik direktör 'in belirlediği genç isimlerle temas kuracak ve sezon bitmeden anlaşılmaya çalışılacak.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim transferde kolları sıvadı! 3 ayrılık 2 imza

7 GOLLÜK KATKI YAPTILAR

'ın takımından kiralanan , formasıyla çıktığı 5 kar- şılaşmada 4 gol kaydetti. 'dan kiralanan ise 4 maçta ağlara 3 gol bıraktı. İki oyuncu sarı-kırmızılı ekibin ligde 7'de 7 yapıp liderliği tapulamasın da önemli rol oynadı.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim transferde kolları sıvadı! 3 ayrılık 2 imza

11 HAZiRAN'A KADAR SÜRESİ VAR

Sözleşmesinde 4.35 milyon Euro'luk satın alma bedeli bulunan için bu hakkın en geç 11 Haziran 2021 tarihine kadar kullanılması gerekiyor. Ancak bunun için mutlak bir oyuncu satmak zorunda...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim transferde kolları sıvadı! 3 ayrılık 2 imza

Çünkü UEFA ile 2018 yılında imzalanan anlaşma 2021-22 sezonunda tamamlanacak. Ayrıca yapılan anlaşmaya göre 2019 yılını 20 milyon euro ve 2020'yi de 10 milyon euro zararla kapatması yönünde karar alınan , 2021 yılını ise borçsuz tamamlamak zorunda…

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim transferde kolları sıvadı! 3 ayrılık 2 imza

DIAGNE'DEN 8 MİLYON EURO GELEBİLİR

Onyekuru'nun bonervisinin alınması konusunda en büyük güvence ... küme düşse de 4 milyon euro ödeyerek bonservisini alma konusunda protokol imzaladı. Çok fazla olmasa da umutlar West Brom'un, ligde kalması. Bu durumda 'ın kasasına pazarlıksız 8 milyon euro girecek.

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fatih Terim transferde kolları sıvadı! 3 ayrılık 2 imza

Bununla birlikte West Brom, ligde kalmayı başaramaz ve 4 milyon euro'ya golcü futbolcunun bonservisini alırsa da sarıkırmızılı takımın hakkını kaybetmeyecek. Çünkü İngiliz ekibi olur da Senegalli golcüyü alır ve farklı bir takıma satmak isterse 4 milyon euro'luk bölümünü her şartta G.Saray'a ödemek zorunda kalacak.

(Fotomaç)

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