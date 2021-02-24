11 HAZiRAN'A KADAR SÜRESİ VAR



Sözleşmesinde 4.35 milyon Euro'luk satın alma bedeli bulunan Henry Onyekuru için bu hakkın en geç 11 Haziran 2021 tarihine kadar kullanılması gerekiyor. Ancak Galatasaray bunun için mutlak bir oyuncu satmak zorunda...