18 Şubat 2021, Perşembe
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Galatasaray ve Fenerbahçe Atakan Çankaya için karşı karşıya geldi!
Süper Lig'in dev kulüpleri Galatasaray ve Fenerbahçe şimdi de Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya transferinde karşı karşıya geldi. İşte son gelişmeler...
Fenerbahçe ile Galatasaray transferde bir kez daha karşı karşıya… Ankaragücü'nün genç ön liberosu Atakan Çankaya için birbirlerini tartıyorlar. Yarış bu kez erken başladı. Galatasaray'ın nedeni istedikleri her oyuncuya Fenerbahçe'nin de talip olması... Fenerbahçe'nin gerekçesi transferi sezon sonuna bırakmadan rakamlar zirveye ulaşmadan işi bitirmek. Fenerbahçe sözleşmesi her ne kadar sezon sonunda bitecek olsa da 22 yaşındaki futbolcu için Ankaragücü'ne bir nevi bonservis anlamına gelecek bonus teklif ediyor. Galatasaray cephesi ise elden çıkaracağı oyuncularda kolaylık. Fenerbahçe, Atakan'ı Luiz Gustavo'ya, Galatasaray ise Taylan'a alternatif olarak düşünüyor. Bu kez kim kazanacak; zaman gösterecek. (Fotomaç)
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