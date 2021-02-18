18 Şubat 2021, Perşembe

FENERBAHÇE

Galatasaray ve Fenerbahçe Atakan Çankaya için karşı karşıya geldi!

Süper Lig'in devleri o isim için kapışıyor!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 Giriş Tarihi: 18.02.2021

'in dev kulüpleri ve şimdi de forması giyen transferinde karşı karşıya geldi. İşte son gelişmeler...

ile transferde bir kez daha karşı karşıya… 'nün genç ön liberosu için birbirlerini tartıyorlar. Yarış bu kez erken başladı. Galatasaray'ın nedeni istedikleri her oyuncuya Fenerbahçe'nin de talip olması... Fenerbahçe'nin gerekçesi transferi sezon sonuna bırakmadan rakamlar zirveye ulaşmadan işi bitirmek. Fenerbahçe sözleşmesi her ne kadar sezon sonunda bitecek olsa da 22 yaşındaki futbolcu için Ankaragücü'ne bir nevi bonservis anlamına gelecek bonus teklif ediyor. Galatasaray cephesi ise elden çıkaracağı oyuncularda kolaylık. Fenerbahçe, Atakan'ı 'ya, Galatasaray ise 'a alternatif olarak düşünüyor. Bu kez kim kazanacak; zaman gösterecek. (Fotomaç)
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