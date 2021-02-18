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GALATASARAY

Taylan'ın milli takım heyecanı!

Taylan'ın milli takım heyecanı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 Giriş Tarihi: 18.02.2021

'da göstermiş olduğu performansla yolunda formaya en güçlü aday olarak gösterilen 'nın gözü 'in açıklayacağı kadroda. İşte son detaylar...

'in "Sırası gelecek" dediği , Mart sonundan oynanacak , ve maçları için kadrosuna çağrılacak. Taylan'ın, Mahmut Tekdemir'in yerine davet edileceği belirtildi. Güneş'in, Taylan'a yoğun tempoda oynanacak üç maçın içinde mutlaka şans vermeyi düşündüğü öğrenildi. (Fotomaç)
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