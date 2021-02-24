24 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray son 3 sezonu geride bıraktı

Son 3 sezonu geride bıraktı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.02.2021

Son 7 maçını kazanan Galatasaray bu sezon özellikle deplasmanda sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Son 7 maçını kazanan Galatasaray bu sezon özellikle deplasmanda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Henüz dış sahada 13 maça çıkmasına karşılık geçen 3 yıldaki dış saha performansını geride bıraktı. Şampiyon olduğu 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 17 deplasmanda 26'şar puan toplayan sarı-kırmızılı takım geçen sezon ise dış sahada 21 puanda kalmıştı. yönetimindeki Galatasaray şu ana kadar çıktığı 13 deplasmandan 9 galibiyet alarak 27 puana ulaştı. Galatasaray'ın ikisi ve 'la olmak üzere 7 dış saha maçı daha var.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim transferde kolları sıvadı! 3 ayrılık 2 imza Terim transferde kolları sıvadı! 3 ayrılık 2 imza
G.Saray'dan çifte imza! Teklifler ortaya çıktı G.Saray'dan çifte imza! Teklifler ortaya çıktı
Muslera'dan kötü haber! Görüşmeler kilitlendi Muslera'dan kötü haber! Görüşmeler kilitlendi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör