24 Şubat 2021, Çarşamba
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Galatasaray son 3 sezonu geride bıraktı
Son 7 maçını kazanan Galatasaray bu sezon özellikle deplasmanda sergilediği performansla dikkat çekiyor.
Son 7 maçını kazanan Galatasaray bu sezon özellikle deplasmanda sergilediği performansla dikkat çekiyor. Henüz dış sahada 13 maça çıkmasına karşılık geçen 3 yıldaki dış saha performansını geride bıraktı. Şampiyon olduğu 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında 17 deplasmanda 26'şar puan toplayan sarı-kırmızılı takım geçen sezon ise dış sahada 21 puanda kalmıştı. Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray şu ana kadar çıktığı 13 deplasmandan 9 galibiyet alarak 27 puana ulaştı. Galatasaray'ın ikisi Trabzon ve Beşiktaş'la olmak üzere 7 dış saha maçı daha var.
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