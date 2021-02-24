24 Şubat 2021, Çarşamba
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Galatasaray 9 günde 3 zorlu maça çıkacak
Alanyaspor engelini zor da olsa kayıpsız atlatan Galatasaray'ı yine zorlu maçlar bekliyor. Cumartesi akşamı BB Erzurum'u kendi evinde konuk edecek olan Aslan, hafta içinde Ankaragücü deplasmanına çıkacak. İstanbul'da oynanacak Sivas sınavıyla da 9 günde 3 maçlık seri tamamlanacak.
Alanyaspor engelini zor da olsa kayıpsız atlatan Galatasaray'ı yine zorlu maçlar bekliyor. Cumartesi akşamı BB Erzurum'u kendi evinde konuk edecek olan Aslan, hafta içinde Ankaragücü deplasmanına çıkacak. İstanbul'da oynanacak Sivas sınavıyla da 9 günde 3 maçlık seri tamamlanacak. Sarı-Kırmızılı ekip, bu periyodu da kayıpsız geçmesi halinde ligdeki galibiyet serisini 10 maça yükseltmiş olacak.
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