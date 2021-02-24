24 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray 9 günde 3 zorlu maça çıkacak

9 günde 3 zorlu maça çıkacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 24.02.2021

Alanyaspor engelini zor da olsa kayıpsız atlatan Galatasaray'ı yine zorlu maçlar bekliyor. Cumartesi akşamı BB Erzurum'u kendi evinde konuk edecek olan , hafta içinde Ankaragücü deplasmanına çıkacak. İstanbul'da oynanacak sınavıyla da 9 günde 3 maçlık seri tamamlanacak.

Alanyaspor engelini zor da olsa kayıpsız atlatan Galatasaray'ı yine zorlu maçlar bekliyor. Cumartesi akşamı BB Erzurum'u kendi evinde konuk edecek olan , hafta içinde Ankaragücü deplasmanına çıkacak. İstanbul'da oynanacak sınavıyla da 9 günde 3 maçlık seri tamamlanacak. Sarı-Kırmızılı ekip, bu periyodu da kayıpsız geçmesi halinde ligdeki galibiyet serisini 10 maça yükseltmiş olacak.
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