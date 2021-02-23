23 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

BB Erzurumspor maçı öncesi Galatasaray'da Sofiane Feghouli takımla çalıştı!

Sofiane Feghouli sürprizi!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

'in 26. haftasında ile karşılaşacak olan 'da, maçında sakatlanan ve 8 maçtır sahalardan uzakta kalan takımla çalıştı.

resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, ", 'in 27. haftasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. 'ndeki antrenmana ısınma ve kuvvet çalışmaları ile başlandı.

Daha sonra dört istasyonlu üçe üç dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde beşe yedi savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu.

SOFIANE FEGHOULI GERİ DÖNDÜ!

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. , antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. , fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmaları gerçekleştirdi. , fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı. Galatasaray Futbol Takımı, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek." ifadelerine yer verildi.








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