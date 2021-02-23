BB Erzurumspor maçı öncesi Galatasaray'da Sofiane Feghouli takımla çalıştı!
Süper Lig'in 26. haftasında BB Erzurumspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da, Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan ve 8 maçtır sahalardan uzakta kalan Sofiane Feghouli takımla çalıştı.
Daha sonra dört istasyonlu üçe üç dar alanda pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde beşe yedi savunma ve hücum organizasyonları üzerinde duruldu.
SOFIANE FEGHOULI GERİ DÖNDÜ!
Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sofiane Feghouli, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı. Marcelo Saracchi, fizyoterapistler ve kondisyonerler eşliğinde saha adaptasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Emre Taşdemir, fizyoterapistler eşliğinde salonda ve sahada takımdan ayrı çalıştı. Galatasaray Futbol Takımı, BB Erzurumspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek." ifadelerine yer verildi.
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