23 Şubat 2021, Salı

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Galatasaray'da Fatih Terim'den Luyindama'ya sihirli dokunuş!

Terim'den sihirli dokunuş! Luyindama...
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

Galatasaray, 'de 7'de 7 yaparak büyük bir ivme yakaladı ve liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör 'in takıma kazandırdığı son isim ise, bu sezon inişli çıkışlı performans gösteren oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Teknik Direktörü 'in, performansı düşük oyuncularını tekrar kazanmadaki başarısının son örneği oldu. Sezonun ilk yarısında inişli-çıkışlı bir performans gösteren 27 yaşındaki stoper, formasını uzun süre 'a kaptırmıştı. Kasımpaşa ve maçlarında 11'e geri dönen Luyindama'yı, Terim'in nasıl tekrar kazandığının perde arkası aralandı. İşte detaylar...

FORM TUTMASI İÇİN ZAMAN VERİLDİ

Geçen sezon çapraz bağları kopan Kongolu stoper, 10 ay sahalardan uzak kaldı. 1.91 boyundaki Luyindama'nın dönüşü için acele edilmedi ve Donk'un arkasında yedek bekleyen tecrübeli savunmacı, bu süreçte bir hazırlık maçı ve bir kampa geç katıldı. Disiplini elden bırakmayan Fatih Terim de oyuncusunu tatlı-sert uyarsa da Luyindama'dan vazgeçmedi.

TEKMEYE KAFA ATTI

İkinci yarı planlamasında yıldız futbolcuyu as takımda düşünen Terim, doğru zamanı bekledi ve fiziksel mücadele gerektiren Kasımpaşa maçında formayı verdi. Hocasını mahcup etmeyen Luyindama kalıcı olarak ilk 11'e girdi ve Alanya'da ile birlikte sahanın en iyisi olurken, tekmeye kafa atacak kadar hırslıydı.

TOP GÖSTERMEDİ

Son iki maçta ilk 11'de forma şansı bulan Luyindama, Alanyaspor karşısında 10, Kasımpaşa maçında ise 6 kritik atak uzaklaştıma yaptı. Luyindama girdiği 15 ikili mücadelenin de 10'unu kazandı. (Sabah)

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