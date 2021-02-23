23 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Devlerin radarındaydı! Galatasaray'da Taylan Antalyalı sessizliğini bozdu

Galatasaray'da gösterdiği performansla orta sahanın vazgeçilmez ismi olan Taylan Antalyalı'yı, Milan, Atalanta, Sassuolo ve Monza'nın takip ettiği ifade edilmişti. 26 yaşındaki oyuncu sessizliğini bozdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Devlerin radarındaydı! Galatasaray'da Taylan Antalyalı sessizliğini bozdu
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 23.02.2021

'ın bu sezon en başarılı futbolcuları arasında başı çeken çalışmasının karşılığını aldı. Son iki maçta yedek kalmasına karşın orta sahada sergilediği etkili futbolu ile Avrupa takımlarının da ilgisini çekti.

Devlerin radarındaydı! Galatasaray'da Taylan Antalyalı sessizliğini bozdu

Özellikle de İtalyan takımlarının... Milan, Atalanta, Sassuolo ve Monza'nın scout ekiplerinin, 26 yaşındaki futbolcuya takibe aldığı belirtilirken kalan haftalarda performansında bir değişiklik olmazsa bu takımların sezon sonunda 'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.

Devlerin radarındaydı! Galatasaray'da Taylan Antalyalı sessizliğini bozdu

BİR SONRAKİ DURAĞI AVRUPA
Terim, hem dinlendirmek hem de kasığındaki ağrı nedeniyle Taylan'ı kulübeye çekerken yıldız, yeniden formasına kavuşmayı dört gözle bekliyor.

Devlerin radarındaydı! Galatasaray'da Taylan Antalyalı sessizliğini bozdu

Takımın başarısından başka bir şey düşünmediğini belirten Taylan, "Çok çalışıp yeniden formayı kapacağım" derken, İtalyan kulüplerinin ilgisi içinse, "İstenmek güzel bir şey.

Devlerin radarındaydı! Galatasaray'da Taylan Antalyalı sessizliğini bozdu

Tabii ki Avrupa'da oynama hayalim var. Ancak şu an sadece 'ın başarısına ve şampiyonluğuna odaklanmış durumdayım" dedi.

Devlerin radarındaydı! Galatasaray'da Taylan Antalyalı sessizliğini bozdu

bu sezon 28 maçta forma giyerken bunların 27'sinde ilk 11'de forma giydi.

Devlerin radarındaydı! Galatasaray'da Taylan Antalyalı sessizliğini bozdu

Orta sahada her yere yetişen ve rakiplerine adım attırmaya futbolcu ayrıca 1 gol, 2 asistlik de skor katkısı yaptı.

Devlerin radarındaydı! Galatasaray'da Taylan Antalyalı sessizliğini bozdu

ADIM ADIM İLERLİYOR
Lıgde zirve mücadelesi devam ederken şampiyonluk oranları güncellendi. Alanya'yı deplasmanda yenerek liderliğini koruyan 'ın oranı 2.90'dan 2.50'ye çekildi.

Devlerin radarındaydı! Galatasaray'da Taylan Antalyalı sessizliğini bozdu

Göztepe mağlubiyetiyle 'ın 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'nin oranı ise 2.20'den 2.50'ye yükseltildi. (Fotomaç)

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