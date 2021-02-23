Devlerin radarındaydı! Galatasaray'da Taylan Antalyalı sessizliğini bozdu
Galatasaray'da gösterdiği performansla orta sahanın vazgeçilmez ismi olan Taylan Antalyalı'yı, Milan, Atalanta, Sassuolo ve Monza'nın takip ettiği ifade edilmişti. 26 yaşındaki oyuncu sessizliğini bozdu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray'ın bu sezon en başarılı futbolcuları arasında başı çeken Taylan Antalyalı çalışmasının karşılığını aldı. Son iki maçta yedek kalmasına karşın orta sahada sergilediği etkili futbolu ile Avrupa takımlarının da ilgisini çekti.
Özellikle de İtalyan takımlarının... Milan, Atalanta, Sassuolo ve Monza'nın scout ekiplerinin, 26 yaşındaki futbolcuya takibe aldığı belirtilirken kalan haftalarda performansında bir değişiklik olmazsa bu takımların sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlandığı kaydedildi.
BİR SONRAKİ DURAĞI AVRUPA
Terim, hem dinlendirmek hem de kasığındaki ağrı nedeniyle Taylan'ı kulübeye çekerken yıldız, yeniden formasına kavuşmayı dört gözle bekliyor.
Takımın başarısından başka bir şey düşünmediğini belirten Taylan, "Çok çalışıp yeniden formayı kapacağım" derken, İtalyan kulüplerinin ilgisi içinse, "İstenmek güzel bir şey.
Tabii ki Avrupa'da oynama hayalim var. Ancak şu an sadece Galatasaray'ın başarısına ve şampiyonluğuna odaklanmış durumdayım" dedi.
Taylan Antalyalı bu sezon 28 maçta forma giyerken bunların 27'sinde ilk 11'de forma giydi.
Orta sahada her yere yetişen ve rakiplerine adım attırmaya futbolcu ayrıca 1 gol, 2 asistlik de skor katkısı yaptı.
ADIM ADIM İLERLİYOR
Lıgde zirve mücadelesi devam ederken şampiyonluk oranları güncellendi. Alanya'yı deplasmanda yenerek liderliğini koruyan Galatasaray'ın oranı 2.90'dan 2.50'ye çekildi.
Göztepe mağlubiyetiyle Galatasaray'ın 3 puan gerisinde kalan Fenerbahçe'nin oranı ise 2.20'den 2.50'ye yükseltildi. (Fotomaç)
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