21 Şubat 2021, Pazar

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Taylan Antalyalı yedek kulübesinde başladı

Taylan kulübede başladı
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'in 26. haftasında ile karşılaşan 'da, maçından sonra bu haftada yedek kulübesinde maça başladı. (GS spor haberleri)

Sezonun flaş isimlerinden , iki haftadır kulübede bekliyor. 26 yaşındaki oyuncu, maçından sonra Aytemiz karşılaşmasında da maça 11'de başlamadı. Taylan'ın ismi 'nın dev ekipleriyle anılmaya başladı. İtalyan kulüplerinin sezon sonunda Taylan için teklif vereceği belirtildi. (Fotomaç)
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