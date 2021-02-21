21 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray ateş püskürdü

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Alanyaspor - Galatasaray maçını yöneten hakem Zorbay Küçük, maça damga vurdu. Onyekuru'nun Tayfur ile mücadelesinde penaltı, Babacar'ın Luiyndama'ya faulündeyse kırmızı kart bekleyen sarı-kırmızılılar, Küçük'e isyan etti. | Son dakika Galatasaray haberleri

Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray ateş püskürdü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 21.02.2021

Aslan'dan isyanı... Sarı-Kırmızılılar, ile oynadığı maçta hakem kararlarına tepki gösterdi. 22. dakikada 'ün ceza sahasında ile mücadelesinde G.Saraylılar penaltı bekledi. Hakem, 'devam' dedi. VAR'a da gitmedi. Bu karar çok tartışıldı.

Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray ateş püskürdü

32 dakikada ise Babacar'ın Luyindama'ya yaptığı sert faulde hakem Küçük, sarı kartına başvurdu. Pozisyonda , kırmızı kart bekledi. Hakem ise bir kez daha VAR'a gitmedi.

Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray ateş püskürdü

Kırmızı kart beklenen pozisyon sonrası ise G.Saray, Twitter hesabından, Diagne'nin maçında gördüğü kırmızı kartın benzerinde Babacar'a sarı kart verildiğini belirtti.

Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray ateş püskürdü

Karara isyan etti. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetin büyük tepkisine maruz kalan 'e G.Saray taraftarı da sosyal medya üzerinden yüklendi. Taraftarlar, Küçük'ü sert sözlerle eleştirdi.

Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray ateş püskürdü

'nun yerde kaldığı pozisyonda G.Saray penaltı bekledi.

Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray ateş püskürdü

Luyindama'YA Babacar'ın yaptığı faulde sarı kart çıktı.

Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray ateş püskürdü

G.Saray, Luyindama'ya yapılan ve sarı kart çıkan faul sonrası Diagne'nin maçında gördüğü kırmızı kartı hatırlattı.

Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray ateş püskürdü

'ün verdiği ve vermediği kararlar -G. Saray maçına damga vurdu.

(TAKVİM)

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