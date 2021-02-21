Zorbay Küçük isyan büyük! Galatasaray ateş püskürdü
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Alanyaspor - Galatasaray maçını yöneten hakem Zorbay Küçük, maça damga vurdu. Onyekuru'nun Tayfur ile mücadelesinde penaltı, Babacar'ın Luiyndama'ya faulündeyse kırmızı kart bekleyen sarı-kırmızılılar, Küçük'e isyan etti. | Son dakika Galatasaray haberleri
Aslan'dan Zorbay Küçük isyanı... Sarı-Kırmızılılar, Alanyaspor ile oynadığı maçta hakem kararlarına tepki gösterdi. 22. dakikada Tayfur Bingöl'ün ceza sahasında Onyekuru ile mücadelesinde G.Saraylılar penaltı bekledi. Hakem, 'devam' dedi. VAR'a da gitmedi. Bu karar çok tartışıldı.
32 dakikada ise Babacar'ın Luyindama'ya yaptığı sert faulde hakem Küçük, sarı kartına başvurdu. Pozisyonda Cimbom, kırmızı kart bekledi. Hakem ise bir kez daha VAR'a gitmedi.
Kırmızı kart beklenen pozisyon sonrası ise G.Saray, Twitter hesabından, Diagne'nin Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartın benzerinde Babacar'a sarı kart verildiğini belirtti.
Karara isyan etti. Galatasaraylı futbolcular ve teknik heyetin büyük tepkisine maruz kalan Zorbay Küçük'e G.Saray taraftarı da sosyal medya üzerinden yüklendi. Taraftarlar, Küçük'ü sert sözlerle eleştirdi.
Onyekuru'nun yerde kaldığı pozisyonda G.Saray penaltı bekledi.
Luyindama'YA Babacar'ın yaptığı faulde sarı kart çıktı.
G.Saray, Luyindama'ya yapılan ve sarı kart çıkan faul sonrası Diagne'nin Beşiktaş maçında gördüğü kırmızı kartı hatırlattı.
Zorbay Küçük'ün verdiği ve vermediği kararlar Alanya-G. Saray maçına damga vurdu.
(TAKVİM)
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