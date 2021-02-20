20 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Muslera masada! İşte sunulan teklif

G.Saray'da Muslera masada! İşte sunulan teklif
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın tecrübeli file bekçisi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar Uruguaylı kaleciye yeni teklifini iletti. (GS spor haberleri)

10 sezondur forması giyen, Türkiye'de tüm futbolseverlerin takdirini kazanan kısa sürede yeni imzayı atacak. Sezon sonu sözleşmesi sona erecek Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılılardan yıllık 3 milyon 575 bin euro net maaş ve puan başına 5 bin euro prim kazanıyordu. 'nın koronavirüs salgını nedeniyle yüzde 15 indirim yapmasının ardından bir kez daha indirim yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Başarılı eldivenin yıllık 2 milyon euro'dan 3 yıl daha kontrat yapmayı kabul ettiği kaydedildi. Yeni kontratta puan priminin galibiyet primine döneceği ifade edilirken, imzaların mart ayının başında atılacağı belirtildi. (Fotomaç)
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