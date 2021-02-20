20 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Ali Almoez atağı! Sezon sonunda imza atacak

Cimbom'a Katarlı forvet! Sezon sonunda imza atacak
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'in ardından başka bir Arap kökenli golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda bonservisi elinde olacak futbolcu için harekete geçti. (GS spor haberleri)

'dan transfer ettiği 'den çok memnun kalan , başka bir Arap kökenli golcüye daha kancayı taktı. Katar basınının iddiasına göre; Al-Duhail ile kontratı sezon sonu bitecek , sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki golcü, bonservisini alıp boşa çıktıktan sonra İstanbul'a gelip imzayı atacak. Bu sezon Katar ekibinde 15 maça çıkan Ali, 6 gol atarken, 2 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 2 milyon 700 bin euro gösterilen Ali; 1.80 boyunda. Mostafa Mohamed gibi iki ayağını etkili kullanan ve kafa vuruşlarıyla dikkat çeken Ali'nin başka bir artısı da hızlı olması. (Fotomaç)
Karim Hafez: Mostafa Mohamed İngiltere'ye gider

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