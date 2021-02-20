20 Şubat 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Galatasaray'dan Ali Almoez atağı! Sezon sonunda imza atacak
Son dakika spor haberleri: Galatasaray Mostafa Mohamed'in ardından başka bir Arap kökenli golcüyü kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda bonservisi elinde olacak futbolcu için harekete geçti. (GS spor haberleri)
Mısır'dan transfer ettiği Mostafa Mohamed'den çok memnun kalan Galatasaray, başka bir Arap kökenli golcüye daha kancayı taktı. Katar basınının iddiasına göre; Al-Duhail ile kontratı sezon sonu bitecek Ali Almoez, sarı-kırmızılı kulüple anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki golcü, bonservisini alıp boşa çıktıktan sonra İstanbul'a gelip imzayı atacak. Bu sezon Katar ekibinde 15 maça çıkan Ali, 6 gol atarken, 2 de asist yaptı. Güncel piyasa değeri 2 milyon 700 bin euro gösterilen Ali; 1.80 boyunda. Mostafa Mohamed gibi iki ayağını etkili kullanan ve kafa vuruşlarıyla dikkat çeken Ali'nin başka bir artısı da hızlı olması. (Fotomaç)
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GALATASARAY HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları