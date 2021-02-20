20 Şubat 2021, Cumartesi
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Terim 'mutlaka alınsın' dedi
Galatasaray sezon başı ve devre arası anlaşmasına rağmen alamadığı Kaan için sezon sonu yeni hamle yapacak. Yönetim bu kez işi bitirmeyi hedefliyor.
Cimbom tüm bu yaşananlara rağmen Kaan'dan vazgeçmedi. Teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu için yeni sezon öncesi bir daha hamle yapılacak.
Eli çok daha güçlü olacak
UEFA ile yaptığı anlaşmada "sattığın kadar al" kısıtlaması sezon sonu biteceği için transferde eli daha güçlü olacak olan yönetim, Kaan Ayhan'ı kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna katacak. (Takvim)
Fatih Terim'in Kaan Ayhan ısrarı! "Mutlaka alın"
Son dakika spor haberleri: Galatasaray sezon başı ve devre arası anlaşmasına rağmen alamadığı Kaan için sezon sonu yeni hamle yapacak. Yönetim bu kez işi bitirmeyi hedefliyor. (GS spor haberleri)
Galatasaray hem sezon başı hem devre arası Kaan Ayhan'ın transferi için yoğun çaba harcadı ancak başarılı olamadı. Yönetim son olarak ara transferde görüştüğü milli futbolcu ile her konuda anlaşmasına rağmen Sassuolo kulübünden vize çıkmadı.
Terim 'mutlaka alınsın' dedi
Galatasaray sezon başı ve devre arası anlaşmasına rağmen alamadığı Kaan için sezon sonu yeni hamle yapacak. Yönetim bu kez işi bitirmeyi hedefliyor.
Cimbom tüm bu yaşananlara rağmen Kaan'dan vazgeçmedi. Teknik direktör Fatih Terim'in mutlaka kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu için yeni sezon öncesi bir daha hamle yapılacak.
Eli çok daha güçlü olacak
UEFA ile yaptığı anlaşmada "sattığın kadar al" kısıtlaması sezon sonu biteceği için transferde eli daha güçlü olacak olan yönetim, Kaan Ayhan'ı kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna katacak. (Takvim)
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