20 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim'in Kaan Ayhan ısrarı! "Mutlaka alın"

Terim'in Kaan Ayhan ısrarı! Mutlaka alın
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

Son dakika spor haberleri: sezon başı ve devre arası anlaşmasına rağmen alamadığı Kaan için sezon sonu yeni hamle yapacak. Yönetim bu kez işi bitirmeyi hedefliyor. (GS spor haberleri)

hem sezon başı hem devre arası 'ın transferi için yoğun çaba harcadı ancak başarılı olamadı. Yönetim son olarak ara transferde görüştüğü milli futbolcu ile her konuda anlaşmasına rağmen kulübünden vize çıkmadı.

Terim 'mutlaka alınsın' dedi

Galatasaray sezon başı ve devre arası anlaşmasına rağmen alamadığı Kaan için sezon sonu yeni hamle yapacak. Yönetim bu kez işi bitirmeyi hedefliyor.

Cimbom tüm bu yaşananlara rağmen Kaan'dan vazgeçmedi. Teknik direktör 'in mutlaka kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcu için yeni sezon öncesi bir daha hamle yapılacak.

Eli çok daha güçlü olacak

UEFA ile yaptığı anlaşmada "sattığın kadar al" kısıtlaması sezon sonu biteceği için transferde eli daha güçlü olacak olan yönetim, Kaan Ayhan'ı kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna katacak. (Takvim)
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