20 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Alanyaspor-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim: Değişiklikler olacak hepsi Galatasaray oyuncusu

Fatih Terim'den rotasyon açıklaması
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

'in 26. haftasında oynanacak Alanyaspo-Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Terim, "Alanya önemli deplasmanlardan bir tanesi. Lig lideriyiz. Umarım buradan lider olarak döneriz" dedi.

'in 26. haftasında oynanacak Alanyaspo-Galatasaray maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

İşte Terim'in açıklamaları;

Kamp yapmadık. 'un müsait olmayan şartlarından daha iyi şartlara geldik. Biraz da kamp gibi diyebilirsiniz. Çok da rahat bir çalışma ortamı bulduk. Hakikaten Florya karlar altındaydı. Böyle bir seçim doğru oldu.

Alanya önemli deplasmanlardan bir tanesi. Lig lideriyiz. Umarım buradan lider olarak döneriz.

Değişiklikler olacak. Hepsi Galatasaray oyuncusu. Hepsi, her an göreve hazır olmalı. Lehimize bir faktör bu. Seviyeli bir rekabet bizi daima iyi yerlere taşıyacaktır. Onu görüyorum ve bu da beni sevindiriyor
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