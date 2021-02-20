20 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da hedef 7'de 7! İşte Alanyaspor maçı 11'i

Aslan'da hedef 7'de 7! İşte Alanyaspor maçı 11'i
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 20.02.2021

Son dakika spor haberleri: ’in lideri , zorlu Alanyaspor maçını kazanarak koltuğunu bırakmak istemiyor. İşte 26. haftada oynanacak mücadele öncesi iki takımın muhtemel 11'leri. (GS spor haberleri)

'de bugün lider sahne alıyor. 51 puan ve +30 averajla zirvede yer alan , zorlu deplasmanına çıkıyor. Bu sezon ligin ilk yarısındaki maçta 45 dakika 10 kişi oynayan sarı-kırmızılılar 90+6'da yediği golle sahadan 2-1 yenik ayrılmıştı. 10 gün önce Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk ettiği rakibine bu kez 3-2 ile kaybeden Cimbom, bu sezonki kötü seriye bugün son vermek istiyor. Aslan, keskin virajı kayıpsız dönerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Son oynanan Kasımpaşa maçında fiziği güçlü bir takımla sahaya dizilen Galatasaray, Alanya'da kadrosunu değiştirecek.
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Cimbom, Kasımpaşa maçındaki kötü zeminde Luyindama, Ömer, Etebo ve Babel gibi fizik gücü yüksek isimlerle oynamıştı. Bu kez pas oyununa yatkın, hızlı futbolcular tercih edilecek. Yedlin, Donk, Taylan, Arda, Belhanda ve Onyekuru'nun oynaması bekleniyor. Sakatlığını atlatan Falcao'nun kulübede olması bekleniyor. Ligde son 6 maçını kazanarak çok iyi bir form yakalayan Aslan, Alanya'yı yenerek 7'de 7 yapmayı hedefliyor. (Fotomaç)


İŞTE ALANYASPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Siopis, Salih, Berkan, Efecan, Davidson, Babacar

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Lınnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Onyekuru, Mohamed
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