19 Şubat 2021, Cuma
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TEMASLAR BAŞLADI!
Celta'ya dönmek yerine Galatasaray forması giymesini istiyor. Kiralık oyuncuların tam takıma alışmışken ayrılmasından hoşnut olmayan Terim, yöneticilerden, Okay Yokuşlu'nun bonservisiyle kadroya katılmasını talep ederken bu konuda İspanyol ekip ile sürekli temas halinde olunduğu belirtiliyor. Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu sezon başında istemiş, hatta ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, "Kendisi bize gelmek istedi. Kulübü maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmediklerini iletti" demişti. (Fotomaç)
Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'ın gözü Okay Yokuşlu'da
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da Etebo ve Gedson’un ayrılacak olması nedeniyle tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim, West Bromwich’e kiralık giden başarılı futbolcu Okay Yokuşlu ile yola devam etmek istiyor.
Her ne kadar Mbaye Diagne transferi sonrasında West Bromwich biraz hareketlense de İngiliz otoritelere göre 24 maçta sadece 13 puanı olan İngiliz ekibinin Premier Lig'de kalma şansı düşük... West Bromwich'in küme düşmesi halinde kiralık olarak forma giyen Okay Yokuşlu, Celta Vigo'ya dönecek. Yarım sezonluğuna gelen Gedson Fernandes'in takımda kalması zor görünürken tecrübeli hoca, Okay ile uzun vadeli orta sahayı güçlendirmenin planlarını yapıyor.
TEMASLAR BAŞLADI!
Celta'ya dönmek yerine Galatasaray forması giymesini istiyor. Kiralık oyuncuların tam takıma alışmışken ayrılmasından hoşnut olmayan Terim, yöneticilerden, Okay Yokuşlu'nun bonservisiyle kadroya katılmasını talep ederken bu konuda İspanyol ekip ile sürekli temas halinde olunduğu belirtiliyor. Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu sezon başında istemiş, hatta ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, "Kendisi bize gelmek istedi. Kulübü maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmediklerini iletti" demişti. (Fotomaç)
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