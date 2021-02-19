19 Şubat 2021, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim onay verdi! Galatasaray'ın gözü Okay Yokuşlu'da

Terim onay verdi! Yönetim harekete geçti
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 Giriş Tarihi: 19.02.2021

Son dakika spor haberleri: 'da Etebo ve Gedson’un ayrılacak olması nedeniyle tecrübeli çalıştırıcı , ’e kiralık giden başarılı futbolcu ile yola devam etmek istiyor.

Her ne kadar Mbaye Diagne transferi sonrasında biraz hareketlense de İngiliz otoritelere göre 24 maçta sadece 13 puanı olan İngiliz ekibinin Premier Lig'de kalma şansı düşük... West Bromwich'in küme düşmesi halinde kiralık olarak forma giyen , 'ya dönecek. Yarım sezonluğuna gelen 'in takımda kalması zor görünürken tecrübeli hoca, Okay ile uzun vadeli orta sahayı güçlendirmenin planlarını yapıyor.

TEMASLAR BAŞLADI!

Celta'ya dönmek yerine forması giymesini istiyor. Kiralık oyuncuların tam takıma alışmışken ayrılmasından hoşnut olmayan Terim, yöneticilerden, Okay Yokuşlu'nun bonservisiyle kadroya katılmasını talep ederken bu konuda İspanyol ekip ile sürekli temas halinde olunduğu belirtiliyor. Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu sezon başında istemiş, hatta ikinci başkan , "Kendisi bize gelmek istedi. Kulübü maalesef satmayı veya kiraya vermeyi düşünmediklerini iletti" demişti. (Fotomaç)
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