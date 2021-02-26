26 Şubat 2021, Cuma

GALATASARAY

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Angel McCoughtry'in sözleşmesi feshedildi

G.Saray'da flaş ayrılık! Sözleşmesi...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.02.2021 Giriş Tarihi: 26.02.2021

Son dakika haberi: Sarı kırmızılılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Angel McCoughtry'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. (GS spor haberleri)

Kadın Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Angel McCoughtry'nin sözleşmesi feshedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın basketbol takımımız oyuncularından Angel Lajuane McCoughtry ile kulübümüz arasındaki sözleşme, kulübümüz tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilmiştir." denildi.





Konu ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde oldu;

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