Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Angel McCoughtry'in sözleşmesi feshedildi

Son dakika Galatasaray haberi: Sarı kırmızılılar, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Angel McCoughtry'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. (GS spor haberleri)

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Angel McCoughtry'nin sözleşmesi feshedildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın basketbol takımımız oyuncularından Angel Lajuane McCoughtry ile kulübümüz arasındaki sözleşme, kulübümüz tarafından haklı nedenle tek taraflı olarak feshedilmiştir." denildi.

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