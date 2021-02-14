14 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesinde Fatih Terim zemini kontrol etti!

Fatih Terim'den zemin kontrolü!
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

'in 25. haftasında oynanacak olan ile arasındaki mücadele öncesinde , 'nın zeminini kontrol etti. İşte o anlar...

'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleye kar damga vurdu. Normal şartlarda 14 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan mücadele, tarafından aynı gün saat 16:00'ya alındı. Mücadele öncesinde kar yağışı oldukça etkiliylen, zeminde temizlik çalışmaları da devam etti. Teknik direktör , 'nın zeminini kontrol etmeye sahaya girdi. İşte o anlar...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
G.Saray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Toroğlu yorumladı G.Saray'ın kazandığı penaltı doğru mu? Toroğlu yorumladı
Toroğlu'dan G.Saraylı yıldıza övgü! İzledikçe daha çok beğeniyorsun Toroğlu'dan G.Saraylı yıldıza övgü! "İzledikçe daha çok beğeniyorsun"
Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu! Ben olsam... Toroğlu'dan flaş penaltı yorumu! "Ben olsam..."
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör