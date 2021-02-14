Galatasaray - Kasımpaşa maçı öncesinde Fatih Terim zemini kontrol etti!

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleye kar damga vurdu. Normal şartlarda 14 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak olan mücadele, TFF tarafından aynı gün saat 16:00'ya alındı. Mücadele öncesinde kar yağışı oldukça etkiliylen, zeminde temizlik çalışmaları da devam etti. Teknik direktör Fatih Terim, Türk Telekom Arena'nın zeminini kontrol etmeye sahaya girdi. İşte o anlar...

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