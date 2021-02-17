17 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika haberi: Galatasaray'da Muslera'dan büyük fedakarlık! "Devam etme" uyarılarına rağmen...

Galatasaray'da uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen ve kaleyi devralmasıyla birlikte yaptığı kritik kurtarışlarla takımının zirveye çıkmasında büyük pay sahibi olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulüp için yine bir fedakarlığa imza attı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)

Son dakika haberi: Galatasaray'da Muslera'dan büyük fedakarlık! Devam etme uyarılarına rağmen...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

Sadece yetenekleri ve sporcu kişiliğiyle değil, karakteriyle de Türk futbolunun örnek isimlerinden biri haline gelen , için fedakarlık yapmaya devam ediyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Muslera'dan büyük fedakarlık! Devam etme uyarılarına rağmen...

İki yerinden kırılan kaval kemiği için ameliyat masasına yatan ve aylarca formasından uzak kalan Uruguaylı eldiven, geri döner dönmez takımının galibiyet serisine büyük katkıda bulunurken, sağlığına tam olarak kavuşamamış olmanın sıkıntılarını yaşıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Muslera'dan büyük fedakarlık! Devam etme uyarılarına rağmen...

Özellikle soğuk havalarda operasyon geçirdiği kemiğinde çok ciddi ağrılar olduğu öğrenilen 'nın, son Kasımpaşa sınavında da dayanılmaz acılar çektiği ortaya çıktı.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Muslera'dan büyük fedakarlık! Devam etme uyarılarına rağmen...

"TAKIMIMI YALNIZ BIRAKAMAM"

Fanatik'in haberine göre sağlık ekibinin, "Devam etme" uyarılarına rağmen, "Takımımı yalnız bırakamam" diyerek ayakta kalmayı sürdürdüğü ortaya çıkan Nando'nun bu tavrı, teknik heyetten büyük takdir topladı.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Muslera'dan büyük fedakarlık! Devam etme uyarılarına rağmen...

'nın acılarını hafifletmek ve kemiklerini güçlendirmek için hem maçlardan hem de antrenmanlardan sonra kendisine özel bir çalışma programı uygulanıyor.

Son dakika haberi: Galatasaray'da Muslera'dan büyük fedakarlık! Devam etme uyarılarına rağmen...

Takımdan ayrı kaldığı süre boyunca refleks geliştirici son teknoloji uygulamalarla eski formuna çabuk kavuşması sağlanan 34 yaşındaki 'nın, fiziksel açıdan daha uzun yıllar kalecilik yapmasında bir engel bulunmadığı belirtiliyor.

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