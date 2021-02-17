Son dakika haberi: Galatasaray'da Muslera'dan büyük fedakarlık! "Devam etme" uyarılarına rağmen...
Galatasaray'da uzun süreli sakatlığının ardından sahalara dönen ve kaleyi devralmasıyla birlikte yaptığı kritik kurtarışlarla takımının zirveye çıkmasında büyük pay sahibi olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulüp için yine bir fedakarlığa imza attı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (Gs spor haberi)
Sadece yetenekleri ve sporcu kişiliğiyle değil, karakteriyle de Türk futbolunun örnek isimlerinden biri haline gelen Fernando Muslera, Galatasaray için fedakarlık yapmaya devam ediyor.
İki yerinden kırılan kaval kemiği için ameliyat masasına yatan ve aylarca formasından uzak kalan Uruguaylı eldiven, geri döner dönmez takımının galibiyet serisine büyük katkıda bulunurken, sağlığına tam olarak kavuşamamış olmanın sıkıntılarını yaşıyor.
Özellikle soğuk havalarda operasyon geçirdiği kemiğinde çok ciddi ağrılar olduğu öğrenilen Muslera'nın, son Kasımpaşa sınavında da dayanılmaz acılar çektiği ortaya çıktı.
"TAKIMIMI YALNIZ BIRAKAMAM"
Fanatik'in haberine göre sağlık ekibinin, "Devam etme" uyarılarına rağmen, "Takımımı yalnız bırakamam" diyerek ayakta kalmayı sürdürdüğü ortaya çıkan Nando'nun bu tavrı, teknik heyetten büyük takdir topladı.
Muslera'nın acılarını hafifletmek ve kemiklerini güçlendirmek için hem maçlardan hem de antrenmanlardan sonra kendisine özel bir çalışma programı uygulanıyor.
Takımdan ayrı kaldığı süre boyunca refleks geliştirici son teknoloji uygulamalarla eski formuna çabuk kavuşması sağlanan 34 yaşındaki Muslera'nın, fiziksel açıdan daha uzun yıllar kalecilik yapmasında bir engel bulunmadığı belirtiliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları