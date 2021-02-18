18 Şubat 2021, Perşembe
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Herkesin dikkatini çekmeyi başardı
Mohamed'in gelecekte Mısır futbolunda Salah'ın yerini alacağını yazan gazete, "Artık Avrupa'da ve kısa sürede herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Formunu koruduğu sürece İngiltere'de çok kısa bir sürede boy gösterebilir. Yıllarca Avrupa'da oynamak için bekledi" dedi. (Takvim)
Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed'e övgü dolu sözler! "Böyle giderse..."
Mısır’ın Al-Masry Al-Youm gazetesi, Mohamed’in Galatasaray’daki performansını mercek altına aldı. Gazete, “Harika işler yapıyor. Gelecekte Mısır futbolunda Mohamed Salah’ın yerini alacak” dedi.
Galatasaray'ın ara transferde Zamalek'ten aldığı Mostafa Mohamed performansıyla sadece Türkiye'de değil ülkesinde de ses getiriyor. Genç forveti mercek altına alan Mısır'ın Al-Masry Al-Youm gazetesi övgü dolu ifadelerde bulundu. Haberde, "En sonunda hedefine ulaştı ve şu anda Galatasaray'da harika işler yapıyor. Bundan sonra da yolu açık. Liverpool'da oynayan Salah gibi bir gün o da Premier Lig'de forma giyecek" denildi.
Herkesin dikkatini çekmeyi başardı
Mohamed'in gelecekte Mısır futbolunda Salah'ın yerini alacağını yazan gazete, "Artık Avrupa'da ve kısa sürede herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Formunu koruduğu sürece İngiltere'de çok kısa bir sürede boy gösterebilir. Yıllarca Avrupa'da oynamak için bekledi" dedi. (Takvim)
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