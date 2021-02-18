18 Şubat 2021, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'ın yıldızı Mostafa Mohamed'e övgü dolu sözler! "Böyle giderse..."

Mohamed'e övgü dolu sözler! Böyle giderse...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 Giriş Tarihi: 18.02.2021

Mısır’ın Al-Masry Al-Youm gazetesi, Mohamed’in Galatasaray’daki performansını mercek altına aldı. Gazete, “Harika işler yapıyor. Gelecekte Mısır futbolunda Mohamed Salah’ın yerini alacak” dedi.

Galatasaray'ın ara transferde Zamalek'ten aldığı performansıyla sadece 'de değil ülkesinde de ses getiriyor. Genç forveti mercek altına alan Mısır'ın Al-Masry Al-Youm gazetesi övgü dolu ifadelerde bulundu. Haberde, "En sonunda hedefine ulaştı ve şu anda Galatasaray'da harika işler yapıyor. Bundan sonra da yolu açık. 'da oynayan Salah gibi bir gün o da 'de forma giyecek" denildi.

Herkesin dikkatini çekmeyi başardı

Mohamed'in gelecekte Mısır futbolunda Salah'ın yerini alacağını yazan gazete, "Artık 'da ve kısa sürede herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Formunu koruduğu sürece İngiltere'de çok kısa bir sürede boy gösterebilir. Yıllarca Avrupa'da oynamak için bekledi" dedi. (Takvim)
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