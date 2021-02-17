Bu konuda protokol hazırlıkları başlarken Mohamed'le de kısa sürede görüşülecek. Aralık ayına kadar oyuncuya bir teklif gelse bile Galatasaray etkilenmeyecek. Mısır ekibine satın alma bedeli olan 4 milyon dolar'ı ödeyerek onları aradan çıkaracak. Böylece oyuncunun satışından elde edilecek rakam kulübün kasasına girecek.