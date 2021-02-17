17 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın Mohamed planı! Yıl sonunda...

Zamalek'ten 1.5 yıllığına kiralanan ve Avrupalı menajerlerin listesine giren Mostafa Mohamed'in, bonservisi aralık ayında alınacak. Maaşına zam yapılacak ve sözleşmesine de 25 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli yazdırılacak. İşte Galatasaray'ın Mohamed operasyonunun detayları... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın Mohamed planı! Yıl sonunda...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

, 'i kadrosuna katarak turnayı gözünden vurdu. Golcü futbolcu geldiği gibi değerlendi. Mısırlı oyuncu her maçta gol atmasından sonra Avrupalı menajerler ve gözlemcilerin izleme listelerine girdi. Ancak Galatasaray'ın keyfi yerine...

Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın Mohamed planı! Yıl sonunda...

Çünkü 2 milyon dolar'a 1.5 yıllığına kiraladığı Mohamed'in bonservisini en doğru zamanda alacak. Sonrasında gelecek tekliflere göre hareket edecek. Sarı-kırmızılıların hedefi, Mohamed'in bonservisini aldıktan sonra 5 yıllık kontrat yapıp sözleşmeye 25 milyon euro'luk serbest kalma bedeli yazdırmak.

Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın Mohamed planı! Yıl sonunda...

EN KISA ZAMANDA GÖRÜŞECEKLER
Bonservisinin 'in Aralık ayında alınması planlanan Mısırlı yıldız istenen bedel gelmese bile uzun süre hizmet edecek. Yıllık maaşı 725 bin dolar'dan 1.5 milyon euro'ya çıkarılacak futbolcunun maaşı her yıl artacak.

Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın Mohamed planı! Yıl sonunda...

Bu konuda protokol hazırlıkları başlarken Mohamed'le de kısa sürede görüşülecek. Aralık ayına kadar oyuncuya bir teklif gelse bile etkilenmeyecek. ekibine satın alma bedeli olan 4 milyon dolar'ı ödeyerek onları aradan çıkaracak. Böylece oyuncunun satışından elde edilecek rakam kulübün kasasına girecek.

Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın Mohamed planı! Yıl sonunda...

ZAMALEK'İN HAKKI YOK
'in performansı 'da da yakından takip edilirken Mısırlı bir gazeteciden dikkat çeken bir iddia gelmişti. Buna göre, oyuncuya 4 milyon dolar üzerinde bir teklif gelmesi halinde 'ın satın alma bedeli geçersiz olacaktı.

Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın Mohamed planı! Yıl sonunda...

Ancak sarı-kırmızılı yöneticiler, bu iddiayı sert bir dille yalanlarken golcü futbolcunun satın alma hakkının kendilerinde olduğunu ve buna KAP bildiriminde de açık bir şekilde yer verdiklerine dikkat çektiler.

Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın Mohamed planı! Yıl sonunda...

HERKES PEŞİNDE
, biri kupa çıktığı 4 maçta 4 gol atarak kariyerine parlak bir başlangıç yaptı. 'de manşetlere çıkan Mısırlı yıldız, ünlü menajerlerin de dikkatini çekmeyi başardı.

Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın Mohamed planı! Yıl sonunda...

1 AYDA 6 MAÇ
'de 6'da 6 yaparak averajla zirvenin sahibi olan , maçıyla yeni bir seriye başlayacak.

Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın Mohamed planı! Yıl sonunda...

30 günde 6 maça çıkacak sarı-kırmızılar, 3 deplasman, 3 iç saha maçı oynayacak. 20 Şubat'tan 21 Mart'a kadar (D), Erzurum, Ankaragücü (D), Sivas, Kayseri (D) ve Rize ile karşılaşacak Cimbom, ardından milli araya girecek.

Son dakika haberi: İşte Galatasaray'ın Mohamed planı! Yıl sonunda...

ANTALYA'YA UÇUŞ
, ligde cumartesi günü oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarına bugün başlıyor. Sarıkırmızılılar, 11.00'de antrenmana çıkacak. 16.30'da özel uçakla Antalya'ya gidecek ve burada çalışmalarını sürdürecek.

(Fotomaç)

GALATASARAY'IN MOHAMED OPERASYONUNUN DETAYLARI | İZLEYİN

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