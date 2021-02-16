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Galatasaray'ın Mostafa Mohamed planı ortaya çıktı! 25 milyon euro...
Galatasaray devre arası transfer döneminde Zamalek'ten Mostafa Mohamed'i 1.5 yıllığına kiralamıştı. Kiralama bedeli olarak 2 milyon dolar ödeyen sarı-kırmızılı takım, 1 Temmuz 2022 tarihine kadar 4 milyon dolar ödemesi halinde Mısırlı oyuncunun bonservisine sahip olacak. | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (Gs spor haberi)
16.02.2021
Cimbom'un bu hamlesini değerlendiren A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "Galatasaray, Mostafa Mohamed'in bonservisini alacak ve 5 yıllık sözleşme imzalayacak. Sözleşmeye 25 milyon euro serbest kalma bedeli eklenecek ve Mısırlı oyuncunun maaşı yıllık 750 bin dolardan yıllık 1 milyon 250 bin euro garanti ücret ödenecek" ifadelerini kullandı.
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