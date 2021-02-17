17 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Donk ile yola devam

Donk ile yola devam
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 17.02.2021

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Ryan için sarı-kırmızılı kurmaylar kararını büyük oranda verdi. İşte detaylar...

Ryan 'un sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ancak 35 yaşına giren Hollandalı oyuncu, halen Galatasaray'ın önemli direnç noktalarından birisi durumunda. Yedek kaldığında sorun çıkarmayan, oynadığında en iyisini veren Donk ile 1 yıllık daha anlaşma yapılması gündemde... Hali hazırda 515 bin euro'ya oynayan Donk'un aynı ücreti kabul etmesi halinde bir yıl daha kalması planlanıyor.

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