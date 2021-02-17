Galatasaray'da Donk ile yola devam

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Ryan Donk için sarı-kırmızılı kurmaylar kararını büyük oranda verdi. İşte detaylar...

Ryan Donk'un sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Ancak 35 yaşına giren Hollandalı oyuncu, halen Galatasaray'ın önemli direnç noktalarından birisi durumunda. Yedek kaldığında sorun çıkarmayan, oynadığında en iyisini veren Donk ile 1 yıllık daha anlaşma yapılması gündemde... Hali hazırda 515 bin euro'ya oynayan Donk'un aynı ücreti kabul etmesi halinde bir yıl daha kalması planlanıyor.

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