17 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Abdurrahim Albayrak corona virüsü aşısı oldu!

Abdurrahim Albayrak Covid-19 aşısı oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 17.02.2021 Giriş Tarihi: 17.02.2021

2. Başkanı Abdürrahim Albayrak, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla corona virüsü aşısı olduğunu açıkladı. İşte o paylaşım...

'ın ikinci başkanı da corona virüsü aşısı oldu. 66 yaşındaki sarı-kırmızılı yönetici, aşı olduğu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Her ne kadar 65 yaş üstü hissetmesem de takvime göre aşı sıram geldi ve aşımı oldum. Eski günlere bir an evvel dönmek dileğiyle..." notunu düştü.


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