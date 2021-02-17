Abdurrahim Albayrak corona virüsü aşısı oldu!

Galatasaray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımla corona virüsü aşısı olduğunu açıkladı. İşte o paylaşım...

Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak da corona virüsü aşısı oldu. 66 yaşındaki sarı-kırmızılı yönetici, aşı olduğu anın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak "Her ne kadar 65 yaş üstü hissetmesem de takvime göre aşı sıram geldi ve aşımı oldum. Eski günlere bir an evvel dönmek dileğiyle..." notunu düştü.





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