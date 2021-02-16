16 Şubat 2021, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'dan Fenerbahçe açıklaması! Suç duyurusunda bulunuldu

G.Saray'dan F.Bahçe açıklaması! Suç duyurusunda bulunuldu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 16.02.2021 Giriş Tarihi: 16.02.2021

Kulübü, 6 Şubat 2021 tarihinde oynanan maçında ve sonrasında yaşananlarla ilgili hukuki işlem başlatıldığını duyurdu.

, -Galatasaray derbisi ile alakalı 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

6 Şubat 2021 tarihli Fenerbahçe - Galatasaray maçıyla ilgili yapılan hukuki işlemler hakkında

Süper Lig'de 6 Şubat 2021 tarihinde 'nda oynadığı Fenerbahçe maçında gerçekleşen olaylarla ilgili olarak 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde;

1- Stadyumdan Sorumlu Üyesi hakkında bir televizyon kanalında camiamız aleyhine sarf ettiği "riyakâr" ve "şark kurnazı" ifadelerinden dolayı 'un 22. maddesi,

2- Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu ve yetkilileri hakkında, müsabaka ve seyir alanlarına kanun hükümlerine aykırı olarak seyirci alma ve kabul etme, kabul edilmesini sağlama suçlarından 6222 sayılı Kanun'un 15. maddesinin ikinci fıkrası,

3- Hakaret içeren söylem ve eylemlerde bulunan taraftarların kimliklerinin tespitiyle hakaret suçundan cezalandırılmaları için 6222 sayılı Kanun'un 14. maddesinin birinci fıkrası,

4- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin 6222 sayılı Kanun'un 5. maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan yükümlülüklere aykırı davranması sebebiyle Kanun'un 21. maddesinin ikinci fıkrası,

uyarınca ilgililer hakkında ceza-i müeyyideler uygulanması talep edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray'dan Fenerbahçe derbisi açıklaması

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