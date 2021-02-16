16 Şubat 2021, Salı

BASKETBOL

Galatasaray'da Alex Hamilton'un sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da ayrılık! Sözleşmesi feshedildi
BASKETBOL
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Giriş Tarihi: 16.02.2021

, erkek basketbol takımı oyuncusu 'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Sezon başında takımımıza katılan ile kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşma yoluyla feshedilmiştir."




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