14 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray seriyi sürdürmek istiyor! İşte Kasımpaşa maçı 11'i

Cimbom seriyi sürdürmek istiyor! İşte Kasımpaşa maçı 11'i
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Ligdeki son 5 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, mücadeleden galibiyetle ayrılarak hem seriyi sürdürmeyi hem de zirvedeki yerini korumak istiyor. Mücadele öncesi teknik direktör , sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray - Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri...

Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. 'nda oynanacak maç, kar yağmasına önlem olarak erkene alınması nedeniyle saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem yönetecek. Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta F.Bahçe derbisini kazanıp liderliğe oturdu ama maç sonrası yaşananlar nedeniyle bu sevinç çok kısa sürdü. Hakem, fazla seyirci alınması tartışmaları, Arda'nın sosyal medyaya düşen küfürlü görüntüleri Cimbom'da konsantrasyon bozukluğu yarattı.

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY - , Yedlin, , , Linnes(Ömer), , , , , ,

KASIMPAŞA - , Hadergjonaj, Brecka, , , Aytaç, Bistrovic, Koomson, Hodzic, Hajradinovic, Thelin

Sarı kırmızılı ekip, bu havada çıktığı Türkiye Kupası maçında Alanyaspor'a elenmekten kurtulamadı. Üstüne de Arda'ya 2, Oğulcan'a 3 maç ceza verilmesi, buna karşılık Fenerbahçe'ye stada fazla seyirci sokulmasından işlem yapılmaması sinirleri daha da gerdi. Bugün rakip Kasımpaşa ve bu ortamda sarı-kırmızılı takımın sahaya ne kadar konsantre olacağı bilinmiyor. Ayrıca daha önce 2 kez ilk sıraya yükselmesine karşın liderliği bir sonraki haftaya taşıyamayan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılamazsa bir kez daha zirveyi rakiplerine kaptıracak.

Gedson bugün ilk 11'de haberin devamı

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