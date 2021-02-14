14 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray - Kasımpaşa maçının VAR hakemi Fırat Aydınus oldu!

VAR'da Fırat Aydınus
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

'in 25. haftasında oynanacak olan - maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu. Kar yağışı sebebiyle erken saate alınan maçın VAR hakemi oldu.

'de 24. hafta oynanan Fenerbahçe derbisini kazanarak liderlik koltuğuna oturan , 25. hafta mücadelesinde 'yı konuk edecek. Mücadele tarafından kar yağışı sebebiyle 14 Şubat Pazar günü saat 16:00'a alınmıştı. Son dakika gelişmesiyle maçın VAR hakemi açıklandı. Mücadeleni VAR koltuğunda oturacak.
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