14 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Son dakika spor haberleri: Galatasaray - Kasımpaşa maçında Muslera'dan büyük hata!

Muslera'nın hatası pahalıya patladı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

'in 25. haftasında 'yı konuk etti. Mücadelenin 51. dakikasında sarı kırmızılıların deneyimli kalecisi 'nın hatasında, deplasman ekibi golü buldu. İşte o pozisyon... | Gs Kasımpaşa

'in 25. haftasında , sahasında 'yı ağırladı. Sarı kırmızılıların 1-0 öne geçmesine, 'nın hatasıyla Kasımpaşa cevap verdi. 34 yaşındaki deneyimli kaleci, maçın 51. dakikasında ceza sahasına gelen yan topta boşa çıkınca Thelin bu hatayı affetmedi ve skoru eşitledi.

Galatasaray-Kasımpaşa maçında tartışılan penaltı pozisyonu!

İşte o pozisyon;


(Fotoğraflar: beIN Sports)

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