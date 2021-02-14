14 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

İşte Galatasaray'ın penaltı kazandığı pozisyon! Hakem VAR'a bakmadı

İşte G.Saray'ın penaltı kazandığı pozisyon! Hakem VAR'a bakmadı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

'in 25. haftasında - maçında Onyekuru'ya kaleci Ertuğrul'un hareketinin ardından hakem VAR'a bakmadan direkt penaltı kararını verdi. İşte o pozisyon...

'in 25. haftasında evinde 'yı konuk etti. Sarı-kırmızılılar 88. dakikada Onyekuru'ya kaleci Ertuğrul'un yaptığı hareket nedeniyle penaltı kazanırken, hakem VAR'a bile gitmeden direkt beyaz noktayı gösterdi.

İşte o pozisyon;



Not: Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
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