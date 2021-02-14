Ömer Bayram Galatasaray - Kasımpaşa sonrası konuştu! "Böyle oynamaya alışık değiliz"

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bayram, "Böyle oynamaya alışık değiliz. Galatasaray olarak topun bizde olduğu oyunları istiyoruz. Saha şartları, hava şartları sistemimizi değiştirdi." dedi.

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşunu sorularını yanıtladı. 29 yaşındaki futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN"

"Ülke olarak bu sabah acı bir haber aldık. Milletimizin başı sağolsun. Biz alışık değiliz böyle oynamaya. Galatasaray olarak topun bizde olduğu oyunları istiyoruz. Saha şartları, hava şartları sistemimizi değiştirdi."

"3 PUAN İÇİN NE GEREKİYORSA YAPTIK"

"3 puan için ne gerekiyorsa yaptık. Sadece 3 puana odaklanmıştık. Güzel bir maç oldu diyemeyeceğim. Önemli olan 3 puan ve liderliği korumaktı. Ne gerekiyorsa yaptık. Maç da bunu istiyordu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum."

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