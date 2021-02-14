Galatasaray'da Gedson Fernandes bugün ilk 11'de

Kasımpaşa karşısında Galatasaray'da tüm gözler yeni transferlerden Gedson Fernandes'de olacak.

Kasımpaş karşısında Galatasaray'da tüm gözler yeni transferlerden Gedson Fernandes'de olacak. Portekizli oyuncu, Alanyaspor ile oynanan karşılaşmanın 66. dakikasında Belhanda'nın yerine oyuna dahil olmuş, bir gol atmış, bir gole de direkt etki etmişti. Belhanda'nın bugün kulübeye çekilmesi ve iyi bir başlangıç yapan Gedson'un ilk 11'de olması bekleniyor.

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