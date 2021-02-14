14 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray savunmada duvar ördü

Savunmada duvar ördü
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

Sakatlıktan kurtulduktan sonra 5 Süper Lig maçında forma giyen Muslera, performansıyla Galatasaray’ın yakaladığı seriye önemli katkıda bulundu.

G.Saray, Kasımpaşa maçı öncesi Süper Lig'in en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 23 maçta 47 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 18 gol gördü. Ligde kalesini en fazla gole kapatan takım olan Cimbom, 23 maçının 11'inde rakiplerinin skor üretmesine izin vermedi.

Galatasaray'ın bu performansında son 5 maçta forma giyen Muslera'nın da büyük etkisi oldu. Tecrübeli file bekçisi, çıktığı bu lig müsabakaların 3'ünde kalesini gole kapatırken, diğer 2'sinde sadece birer gol yedi.

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