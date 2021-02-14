14 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray evinde yenilmiyor

Galatasaray evinde yenilmiyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.02.2021

Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 8 mücadelede rakiplerine yenilmedi.

Galatasaray, Süper Lig'de evinde son olarak Alanyaspor'a mağlup olmuştu. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 8 mücadelede rakiplerine yenilmedi. Aslan bu süreçte 6 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Bugün sahasında Kasımpaşa'yı da mağlup ederek yenilmezliğini sürdürmeyi hedefliyor.

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