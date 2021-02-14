Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray - Kasımpaşa maçının 89. dakikasında sarı-kırmızılılar penaltı kazandı. Bu esnada saha zeminin bozuk olması nedeniyle Marcao ve Onyekuru beyaz noktayı elleriyle temizlediler.

Süper Lig'in 25. hafta maçında Galatasaray, yoğun kar yağışı altında oynanan mücadele Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçın son anlarına doğru Marcao ve Onyekuru'nun yaptığı hareket dikkat çekti.

Mücadele 1-1 devam ederken sarı-kırmızılılar, 89. dakikada Onyekuru'nun yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Ancak zeminin bozulmuş olmasından dolayı penaltı noktası da bozuktu. Penaltı atışını atacak olan Mohamed'in sıkıntı yaşamaması için Marcao ve Onyekuru penaltı noktasını temizlediler.



İŞTE O ANLAR















DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ