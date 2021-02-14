14 Şubat 2021, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray-Kasımpaşa maçında ilginç anlar! Penaltı noktasını temizlediler

Penaltı noktasını elleriyle temizlediler!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 14.02.2021 Giriş Tarihi: 14.02.2021

'in 25. haftasında - maçının 89. dakikasında sarı-kırmızılılar penaltı kazandı. Bu esnada saha zeminin bozuk olması nedeniyle ve beyaz noktayı elleriyle temizlediler.

'in 25. hafta maçında , yoğun kar yağışı altında oynanan mücadele 'yı 2-1 mağlup etti. Maçın son anlarına doğru ve 'nun yaptığı hareket dikkat çekti.

Mücadele 1-1 devam ederken sarı-kırmızılılar, 89. dakikada Onyekuru'nun yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Ancak zeminin bozulmuş olmasından dolayı penaltı noktası da bozuktu. Penaltı atışını atacak olan 'in sıkıntı yaşamaması için Marcao ve Onyekuru penaltı noktasını temizlediler.

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