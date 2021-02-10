10 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'da Fatih Terim suç duyurusunda bulundu! Fenerbahçe...

Terim'den suç duyurusu! Fenerbahçe...
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 Giriş Tarihi: 10.02.2021

'in 24. haftasında ile deplasmanda karşı karşıya gelen ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan 'da teknik direktör , maç öncesi kendisine, heyete ve futbolculara edilen küfürleri avukatı aracılığıyla savcılığa taşıdı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

'in 24. haftasında oynanan ve 'ın deplasmanda 'yi 1-0 yendiği derbide corona virüsü aşılarını olan 150 sağlık çalışanı stada alınmıştı. , derbi sırasında bazı taraftarların kendilerine yönelik hakaret ve küfür edildiğini açıklamıştı. Seyircisiz oynanmasına rağmen stadyum localarının dolu olması ve tribünlerde fazla sayıda kişinin yer alması tartışma yaratmıştı. Terim, avukatı Dr. Rezan Epözdemir aracılığıyla bu kişileri savcılığa şikâyet etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan şikayete ait dilekçede, yapılan küfürlerle Fatih Terim, teknik heyet ve futbolcuların şeref ve haysiyetlerinin rencide edildiği, itibar ve saygınlıklarının ve kişilik haklarının ihlal edildiğine ver verildi.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLSİN

Suç duyurusunda stada liste harici alınan kişilerin kamera görüntülerinin incelenerek kimliklerinin tespit edilmesi ve bu kişilerin sporda şiddetin önlenmesi kanunu çerçevesinde yargılanmaları talep edildi. Savcılık başvuru üzerine soruşturma başlattı.

"MAÇIN NEYİNİ KONUŞACAĞIZ!"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada duruma tepki göstermişti. "Maçla ilgili konuşmadan başka şeylerle ilgili konuşalım. Seyircisiz oynadığımızı biliyoruz ama bayağı seyirci var. Takımımıza çıkarken küfürler.. Galatasaraylı futbolculara, hocalara küfür.. Kimsenin hakkı yok" diyen Terim, "Maçı seyircisiz biliyorduk; ancak maalesef seyirci var. Localar dolu. Çalışanlarımıza, yardımcılarımıza küfürler. Hepsini tespit ediyoruz. Birileri yardımcı oluyor Federasyon'dan. Önce onu bir halledelim.

Çünkü seyircisiz bir ortam varken almıştık. Seyirci yokken bu kadar Galatasaray hocasına oyunculara küfürler. 6222 diye bir şey var ki Galatasaray dün bakanlığa valiliğe resmi olarak müracaat etmiştir. Buna rağmen bu kadar küfür… Röportaja gelen bir süre hakaret dinliyor. Maçın neyini konuşacağız!" ifadelerini kullanmıştı. (Sabah)

Fatih Terim geleceğin G.Saray'ını şekillendiriyor! İlk neşter vuruldu haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
GALATASARAY HABERLERİ
PFDK'dan Arda Turan'a ceza! PFDK'dan Arda Turan'a ceza!
G.Saray-Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu! G.Saray-Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu!
O isim Falcao'nun yeni takımını duyurdu! O isim Falcao'nun yeni takımını duyurdu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör