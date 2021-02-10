10 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Arena'da yarı final mücadelesi! Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? (GS maçı izle)

Galatasaray ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçı için karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in lideri Galatasaray'da Sofaine Feghouli ile Marcelo Saracchi'nin sakatlıkları bulunuyor. Alanyaspor, ZTK yarı finaline adını yazdırmak için tek maç eleme sisteminde Galatasaray'ı saf dışı bırakmak durumunda. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arena'da yarı final mücadelesi! Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? GS maçı izle
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

'nda heyecan çeyrek final maçlarıyla devam ediyor. ile kozlarını paylaşacak. ATV ile A Spor'un yayıncılığını yaptığı Türkiye Kupası çeyrek finalinde heyecan dorukta. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arena'da yarı final mücadelesi! Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? GS maçı izle

GALATASARAY - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

- maçı 10 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

Arena'da yarı final mücadelesi! Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? GS maçı izle

5 MAÇTIR YENİLMİYOR

, 'de son oynadığı 5 müsabakadan da galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılar son yenilgisini Beşiktaş deplasmanında alırken, daha sonra Denizlispor, Yeni Malatyaspor, Gaziantep FK, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe'yi mağlup etti.
Galatasaray'da mücadelesi öncesinde ile 'nin sakatlıkları bulunuyor.

Arena'da yarı final mücadelesi! Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? GS maçı izle

ABDULKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK

ile arasında oynanacak mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

Arena'da yarı final mücadelesi! Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? GS maçı izle

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

kupaya 5. Tur'dan Darıca Gençlerbirliği maçı ile başladı. Sarı-kırmızılılar rakibini 1-0 ile geçti. Son 16 Turu'nda Yeni Malatyaspor'u penaltılarla geçerek çeyrek finale yükseldi. ise 5. Tur'da Adanaspor'u 5-1, Son 16 Turu'nda da BB Erzurumspor'u 4-1 ile geçerek çeyrek finale çıktı.

Arena'da yarı final mücadelesi! Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? GS maçı izle

GALATASARAY - ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Donk, Emre, Etobo, Fernandes, Belhanda, Oğulcan, Babel, Mostafa

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Davidson, Salih, Efecan, Babacar

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