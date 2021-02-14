Fatih Terim Galatasaray - Kasımpaşa maçı sonrası konuştu! "Allah'a şükür liderliği geri aldık"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 25. haftasında 2-1 kazandıkları Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu. Oyuncularını tebrik eden tecrübeli çalıştırıcı, "Allah'a şükür liderliği geri aldık" dedi.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaştı. Rakibini son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini alan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, maçın ardından yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Terim'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"İKİ TARAFI DA TEBRİK ETMEK LAZIM"

"İki tarafı da tebrik etmek lazım. Futbol güllük güneşlik bir oyun değil ama kar oyunu da değil. Zeminin kontrol ettiği bir oyun. Bu çok kolay bir şey değil. Bütün çalışmalar ve alışkanlıklarınız bir tarafa bırakılıyor."

"OYUNCULARIMIZA HELAL OLSUN"

"İlk yarıda zaman zaman bana göre çok iyi bir futbol denilecek bir oyun vardı. Normal bir zeminmiş gibi oynadık. Oyuncularımıza helal olsun. İlk yarıyı 1-0 da önde bitirdik. Ama 2'yi yapmadığınız sürece sıkıntıdasınız."



"HAKKIMIZ OLAN BİR GALİBİYETTİ"

"Başka bir futbol anlayışının ortaya koyulduğu bir maç oldu. Hiç alakasız da bir gol yedik. Müdahale edebildiğimiz gibi müdahale ettik. Hakkımız olan bir galibiyetti. Kasımpaşa da her an her şeyi yapacak bir takım. Kazandığımız için oyuncularımı kutluyorum."

"ALLAH'A ŞÜKÜR LİDERLİĞİ GERİ ALDIK"

"Dışarıdan da zor şartlarla geliyoruz. Cezalarla, sakatlarla geliyoruz. Bu havaya ve bu olağanüstü zor şartlara rağmen kazandık. Allah'a şükür liderliği geri aldık.

"KEREM'E DAHA ÇOK ŞANS VERMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

"Kerem'e daha çok şans vermeyi düşünüyorum açıkçası. Erzincanlılar'a buradan teşekkür ediyorum. Özellikle transfer bize yardımcı oldukları için. Yetenekli gençler her zaman takımımızda oynuyor zaten. Bir kısmı Liverpool'da bir kısmı başka yerde."

"MOHAMED GERÇEKTEN İYİ OYNUYOR"

"Kerem çok daha önemli bir oyuncu olacak. Bazen bekleyecek sonra girecek. Diğer gençler de dışarıdaki iyi performans sergileyerek bize dönecekler. Mohamed gerçekten iyi oynuyor. Gol atmasına da son derece seviniyorum. 2-3 haftada 4-5 maç oynadı."

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