10 Şubat 2021, Çarşamba
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GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Donk, Emre, Etobo, Fernandes, Belhanda, Oğulcan, Babel, Mostafa
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Davidson, Salih, Efecan, Babacar
Galatasaray'ın hedefi yarı final! İşte Alanyaspor maçı 11'i
Ligde liderliğe yükselen Galatasaray bugün kupada Alanyaspor’u konuk edecek, yarı final arayacak. Saat 20.45’teki maçı A Spor'dan canlı yayınlayacak
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek zirveye yerleşen Galatasaray'da gözler Ziraat Türkiye Kupası'na çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek final mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. A Spor'un ekranlara taşıyacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede 90 dakika sonunda üstün olarak taraf adını yarı finale yazdıracak. Normal süre eşitlikle sona ermesi durumunda ise 15 dakikalık iki devre oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa turu atlayacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Galatasaray, yarı finale yükselerek ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. (Fotomaç)
GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Donk, Emre, Etobo, Fernandes, Belhanda, Oğulcan, Babel, Mostafa
Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Davidson, Salih, Efecan, Babacar
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