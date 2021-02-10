10 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray'ın hedefi yarı final! İşte Alanyaspor maçı 11'i

G.Saray'ın hedefi yarı final! İşte Alanyaspor maçı 11'i
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 10.02.2021

Ligde liderliğe yükselen Galatasaray bugün kupada Alanyaspor’u konuk edecek, yarı final arayacak. Saat 20.45’teki maçı A Spor'dan canlı yayınlayacak

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenerek zirveye yerleşen Galatasaray'da gözler 'na çevrildi. Sarı-kırmızılı ekip, çeyrek final mücadelesinde 'u konuk edecek. A Spor'un ekranlara taşıyacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Mücadelede 90 dakika sonunda üstün olarak taraf adını yarı finale yazdıracak. Normal süre eşitlikle sona ermesi durumunda ise 15 dakikalık iki devre oynanacak, yine eşitlik bozulmazsa turu atlayacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek. Galatasaray, yarı finale yükselerek ligdeki çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. (Fotomaç)

GALATASARAY-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: , , , Donk, , , Fernandes, , Oğulcan, Babel, Mostafa

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Berkan, Siopis, Davidson, Salih, Efecan, Babacar
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