Galatasaray 2. Başkanı Albayrak, Falcao için, "Falcao bizim için ve dünya futbolu için çok büyük bir marka. Galatasaray'a gelemez dediler, geldi. Transferi için bize gelen bir şey yok, eğer gelirse önce hocamızla konuşuruz, sonra yönetimle değerlendiririz" demişti.