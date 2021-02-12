13 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Radamel Falcao'ya flaş öneri!

Süper Lig'de zirvde yer alan Galatasaray'da Radamel Falcao'nun durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana beklenen katkıyı veremeye Falcao için flaş bir transfer önerisi geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri


Radamel Falcao'ya flaş öneri!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 Giriş Tarihi: 12.02.2021

Kolombiya futbolunun tarihi golcülerinden Asprilla, 'da geleceği tartışılan Radamel için konuştu ve 'in tecrübeli oyuncuya uygun olmadığını kaydederek, en uygun adresi duyurdu.

Radamel Falcao'ya flaş öneri!

Asprilla, " nerede oynayabilir? Şu anda 'te oynayamaz, çok farklı bir tempo. Bence onun için en iyisi 'dan ayrılarak 'e gitmek." dedi.

Radamel Falcao'ya flaş öneri!

'nun 'de sakin bir oyun oynaması gerektiğini söyleyen eski golcü, "Her şeyini verdi, kazanması gereken her şeyi kazandı. Artık sakinliğe ve huzura ihtiyacı var." dedi.

Radamel Falcao'ya flaş öneri!

Kolombiyalı eski oyuncu ise, "'e dönmesi, onun için en iyi seçeneklerden biri olarak gözüküyor." ifadelerini kullandı.

Radamel Falcao'ya flaş öneri!

2. Başkanı Albayrak, için, "Falcao bizim için ve dünya futbolu için çok büyük bir marka. Galatasaray'a gelemez dediler, geldi. Transferi için bize gelen bir şey yok, eğer gelirse önce hocamızla konuşuruz, sonra yönetimle değerlendiririz" demişti.

Radamel Falcao'ya flaş öneri!

'da 31 maça çıkan 'nun, sakatlık problemleri nedeniyle kaçırdığı maç sayısı da 39'a ulaştı. Kolombiyalı yıldız, 31 maçta 16 kez ağları sarstı.

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