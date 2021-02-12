Radamel Falcao'ya flaş öneri!
Süper Lig'de zirvde yer alan Galatasaray'da Radamel Falcao'nun durumu merak konusu olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılara geldiği günden bu yana beklenen katkıyı veremeye Falcao için flaş bir transfer önerisi geldi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
Kolombiya futbolunun tarihi golcülerinden Asprilla, Galatasaray'da geleceği tartışılan Radamel Falcao için konuştu ve River Plate'in tecrübeli oyuncuya uygun olmadığını kaydederek, en uygun adresi duyurdu.
Asprilla, "Falcao nerede oynayabilir? Şu anda River Plate'te oynayamaz, çok farklı bir tempo. Bence onun için en iyisi Galatasaray'dan ayrılarak MLS'e gitmek." dedi.
Kolombiyalı eski oyuncu Fabian Vargas ise, "River Plate'e dönmesi, onun için en iyi seçeneklerden biri olarak gözüküyor." ifadelerini kullandı.
Galatasaray 2. Başkanı Albayrak, Falcao için, "Falcao bizim için ve dünya futbolu için çok büyük bir marka. Galatasaray'a gelemez dediler, geldi. Transferi için bize gelen bir şey yok, eğer gelirse önce hocamızla konuşuruz, sonra yönetimle değerlendiririz" demişti.
Galatasaray'da 31 maça çıkan Falcao'nun, sakatlık problemleri nedeniyle kaçırdığı maç sayısı da 39'a ulaştı. Kolombiyalı yıldız, 31 maçta 16 kez ağları sarstı.
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