09 Şubat 2021, Salı
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Fatih Terim'in ekibi Muslera'nın dönüşü ve yeni transferler Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in ekstra katkılarıyla yeni bir sayfa açmış oldu. 5 maçlık seride tam 13 gol kaydeden Cimbom, kalesinde ise sadece 2 gol görmeyi başardı. Sezonların ikinci yarıları itibarıyla Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, 1992-93 sezonu 20. haftasından bu yana ilk kez bir haftayı aynı puanla tamamladı. Sözü geçen sezonu averajla şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon da güçlükle aldığı liderliği koruyup yine ipi göğüslemeyi hedefliyor.
Son yılların en büyük çekişmeli liglerinden birisi yaşanırken ritmini bulan Galatasaray, arka arkaya iki kritik maça daha çıkacak. Yarın kupada Alanya'yı konuk edecek ve yarı final mücadelesi verecek. Ardından da yine Türk Telekom'da Kasımpaşa ile karşılaşacak. Oyuncularına iyi bir çıkış yakaladıklarını ancak daha yolun başında olduklarını kaydeden Fatih Terim, konsantrasyon istedi. Bu nedenle Alanya maçının çok önemli olduğunu kaydeden tecrübeli hoca, "Yakaladığımız bu güzel havayı sürdürmeliyiz" dedi (Fotomaç)
Zirveye Aslan pençesi!
Galatasaray, 19. haftada 5’er puan geride olduğu iki ezeli rakibini bir bir geride bıraktı. Sarı-kırmızılılar, artık 3. kez elde ettiği liderliği sezon sonuna kadar korumayı amaçlıyor. | Son dakika Galatasaray haberleri
Bu sezon ligde inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray, sonunda aradığı istikrara kavuştu. Beşiktaş yenilgisinin ardından silkinen sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 5'te 5 yaparak son yılların en büyük çıkışlarından birisine daha imza attı. Sırasıyla Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep FK, Başakşehir ve Fenerbahçe'yi devirdi. 19. Haftada 5'er puan gerisinde yer aldığı ezeli rakiplerini sollayarak bu sezon 3. kez zirveye yerleşti. Galatasaray averajla liderliğe otururken onu aynı puanı bulunan Beşiktaş ve Fenerbahçe takip etti.
Fatih Terim'in ekibi Muslera'nın dönüşü ve yeni transferler Henry Onyekuru ve Mostafa Mohamed'in ekstra katkılarıyla yeni bir sayfa açmış oldu. 5 maçlık seride tam 13 gol kaydeden Cimbom, kalesinde ise sadece 2 gol görmeyi başardı. Sezonların ikinci yarıları itibarıyla Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe, 1992-93 sezonu 20. haftasından bu yana ilk kez bir haftayı aynı puanla tamamladı. Sözü geçen sezonu averajla şampiyon tamamlayan Galatasaray, bu sezon da güçlükle aldığı liderliği koruyup yine ipi göğüslemeyi hedefliyor.
Son yılların en büyük çekişmeli liglerinden birisi yaşanırken ritmini bulan Galatasaray, arka arkaya iki kritik maça daha çıkacak. Yarın kupada Alanya'yı konuk edecek ve yarı final mücadelesi verecek. Ardından da yine Türk Telekom'da Kasımpaşa ile karşılaşacak. Oyuncularına iyi bir çıkış yakaladıklarını ancak daha yolun başında olduklarını kaydeden Fatih Terim, konsantrasyon istedi. Bu nedenle Alanya maçının çok önemli olduğunu kaydeden tecrübeli hoca, "Yakaladığımız bu güzel havayı sürdürmeliyiz" dedi (Fotomaç)
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