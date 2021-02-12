13 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Fatih Terim o ismi istedi! Muslera'dan sonra kale onun

Galatasaray'da devre arası takviyelerinin ardından Fatih Terim'in geleceğe yatırım olarak da düşündüğü bölgelerin başında kaleci transferi geliyor. Sarı-kırmızılılar Muslera'nın ardından kaleyi teslim edeceği ismi belirledi. İşte son detaylar... | Gs spor haberi

Fatih Terim o ismi istedi! Muslera'dan sonra kale onun
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 Giriş Tarihi: 12.02.2021

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Fatih Terim o ismi istedi! Muslera'dan sonra kale onun

Kaliteli yaşlı oyuncuların yerine potansiyelli genç oyunculara yönelen kaleci transferi için düğmeye bastı.

Fatih Terim o ismi istedi! Muslera'dan sonra kale onun

Geçtiğimiz sezon 'nın maçında ayağının kırılmasının ardından sarı-kırmızılılarda kaleyi önce Okan Kocuk korumuş daha sonra sezon sonu kadroya dahil edilmişti.

Fatih Terim o ismi istedi! Muslera'dan sonra kale onun

Her iki kalecinin de performansı teknik heyeti memnun etmemiş ve 'nın dönüşü iple çekilmişti.

Fatih Terim o ismi istedi! Muslera'dan sonra kale onun

'nın tekrar forma giymeye başlamasının ardından teknik direktör , aynı sorunla tekrar karşılaşmamak için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Fatih Terim o ismi istedi! Muslera'dan sonra kale onun

Terim, 'nın veliahtı olarak 'de forma giyen 22 yaşındaki 'ın takıma dahil edilmesini istedi.

Fatih Terim o ismi istedi! Muslera'dan sonra kale onun

İRFAN CAN HAMLESİ

'de 4. sezonunu geçiren 'in köklü ekibi 'nin yıldız file bekçisi 'ın takibine takıldı.

Fatih Terim o ismi istedi! Muslera'dan sonra kale onun

Takımına gelecek vadeden genç yıldızları kazandırmayı hedefleyen Teknik Direktörü , ekibinin genç eldiveni İrfan Can'ı da listesine ekledi.

Fatih Terim o ismi istedi! Muslera'dan sonra kale onun

'ye sezon başında TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'dan ikinci kaleci olarak transfer edilen ancak performansıyla as kaleci olarak düşünülen Macar eldiven Balazs Megyeri'yi yedek bırakan İrfan Can ile ilgili Terim'e çok olumlu raporlar iletildiği öğrenildi.

Fatih Terim o ismi istedi! Muslera'dan sonra kale onun

Bir süredir ekibine İrfan Can'ı izleten Terim'in yönetime gelecek yaz transfer döneminde 22 yaşındaki başarılı eldivenin alınması için rapor vereceği öğrenildi. (Yeni Asır)

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