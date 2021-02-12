13 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'da Marcao krizi! "Artık bıktım"

Kendisi ve eşine edilen küfürler sonrası çılgına dönen Marcao, Mert Çetin'e "Artık bıktım" deyip takımdan ayrılacağını söyledi. Araya giren Terim büyük bir krizi önledi. | Son dakika Galatasaray haberleri...

Galatasaray'da Marcao krizi! Artık bıktım
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 Giriş Tarihi: 12.02.2021

'un 'ya yenildiği maçın ardından büyük bir krizi yaşandı… Maçta kötü bir performans gösteren Brezilyalı stoper bazı holigan taraftarların sosyal medyada saldırısına uğradı. Hem Marcao'ya hem de eşi 'ya ağza alınmayacak ağır hakaret ve küfürler edildi.

Galatasaray'da Marcao krizi! Artık bıktım

EŞİNİ AĞLARKEN GÖRDÜ, ÇILDIRDI!
'nun evde eşini ağlarken görmesinin ardından krizin fitili ateşlendi. Çok sinirlenen yıldız futbolcu, idari menajer 'e "Eşim buradan ayrılmak istiyor. Artık bıktık" dedi.

Galatasaray'da Marcao krizi! Artık bıktım

TERİM TELEFONLA GÖRÜNTÜLÜ ARADI
Çetin şok gelişmeyi hemen Fatih 'e bildirdi. Terim telefonla görüntülü görüştüğü 'yu sakinleştirmeye çalıştı. Ardından de arabasına atlayıp Marcao'nun evine gitti.

Galatasaray'da Marcao krizi! Artık bıktım

YÖNETİM SUÇ DUYURUSU YAPACAK
Güçlükle sakinleştirilen Sambacı gece 02.00 gibi sosyal medyadan sert bir mesaj yayınladı. Yönetimin ile eşine küfür eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

Galatasaray'da Marcao krizi! Artık bıktım

AİLEME SAYGI DUYMALISINIZ
Gece sert bir mesaj yayınlayan , "Benim tüm taraftarlara saygı duyduğum gibi, sizden de aileme saygı duymanızı istiyorum" dedi.

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