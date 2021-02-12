Galatasaray'ın takım kaptanlarından Arda Turan ve takım arkadaşı Oğulcan Çağlayan sosyal medya hesaplarından imalı paylaşımlarda bulundular.

Galatasaraylı futbolcular Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan, Tahkim Kurulu'nun haklarındaki kararlarının ardından göndermeli paylaşımlar yaptı.

Oğulcan Çağlayan, sosyal medyadan Arda Turan ve kendisinin omuz omuza olduğu bir görsel çalışmayı paylaşıp; "Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır. #Hedef23" ifadelerini kullandı.

Arda Turan ise Instagram hesabından kendisi için yıllar önce açılan 'Arda haklı beyler' pankartını paylaştı. Deneyimli futbolcu daha sonra Oğulcan Çağlayan'ın paylaştığı fotoğrafı 'Kardeş' etiketiyle yeniden paylaştı.

Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan'a UÇK'nın verdiği 6 maçlık cezayı 3 maça indirmiş, 1.2 milyon Euroluk cezayı ise onamıştı. Kurul, Arda Turan'ın iki maçlık cezasını da onadı.





Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır. #Hedef23 💛❤️ pic.twitter.com/cRLbsGbfU2 — Oğulcan Çağlayan (@CglynOgulcan) February 12, 2021

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