13 Şubat 2021, Cumartesi

GALATASARAY

Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan'dan imalı paylaşım!

Arda ve Oğulcan'dan imalı paylaşım! Adam haklı beyler
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.02.2021 Giriş Tarihi: 12.02.2021

'ın takım kaptanlarından ve takım arkadaşı sosyal medya hesaplarından imalı paylaşımlarda bulundular.

Galatasaraylı futbolcular ve , 'nun haklarındaki kararlarının ardından göndermeli paylaşımlar yaptı.

Oğulcan Çağlayan, sosyal medyadan Arda Turan ve kendisinin omuz omuza olduğu bir görsel çalışmayı paylaşıp; " bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır. #Hedef23" ifadelerini kullandı.

Arda Turan ise Instagram hesabından kendisi için yıllar önce açılan ' beyler' pankartını paylaştı. Deneyimli futbolcu daha sonra Oğulcan Çağlayan'ın paylaştığı fotoğrafı 'Kardeş' etiketiyle yeniden paylaştı.

Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan'a 'nın verdiği 6 maçlık cezayı 3 maça indirmiş, 1.2 milyon Euroluk cezayı ise onamıştı. Kurul, Arda Turan'ın iki maçlık cezasını da onadı.

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