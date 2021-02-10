10 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Radamel Falcao'nun yeni takımını Cristian Fabbiani açıkladı!

O isim Falcao'nun yeni takımını duyurdu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 Giriş Tarihi: 10.02.2021

'ın 'dan büyük umutlarla transfer ettiği Kolombiyalı yıldız futbolcu , yaşadığı sakatlıklardan dolayı beklenen etkiyi veremedi. Radamel 'nun gelecek sezon gideceği takımı açıkladı.

'a büyük uğraşlar sonucunda transfer edilen, dünyaca ünlü futbolcu , yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklenen patlamayı bir türlü sağlayamamıştı. Adı sık sık ile anılan Kolombiyalı yıldızın gelecek sezon transfer olacağı takımı duyurdu. ESPN F90'da açıklamalarda bulunan Cristian Fabbiani, 'nun yaz aylarında 'e transfer olmak istediğini iddia etti.

Fabbiani, "Bir gelişme var ki eğer geri dönerse bu yılın transferi olur. River Plate'te oynadı. forma giymek istediği için gelmek istiyor. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Karısı da Arjantinli. River Plate onun için çok önemli" ifadelerini kullandı. Programın son bölümünde ise Fabbiani, bahsettiği ismin Falcao olduğunu açıkladı: "Haziran ayında Falcao" ifadelerine yer verdi.

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