Radamel Falcao'nun yeni takımını Cristian Fabbiani açıkladı!

Galatasaray'ın Monaco'dan büyük umutlarla transfer ettiği Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, yaşadığı sakatlıklardan dolayı beklenen etkiyi veremedi. Radamel Falcao'nun gelecek sezon gideceği takımı Cristian Fabbiani açıkladı.

Galatasaray'a büyük uğraşlar sonucunda transfer edilen, dünyaca ünlü futbolcu Radamel Falcao, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle beklenen patlamayı bir türlü sağlayamamıştı. Adı sık sık Inter Miami ile anılan Kolombiyalı yıldızın gelecek sezon transfer olacağı takımı Cristian Fabbiani duyurdu. ESPN F90'da açıklamalarda bulunan Cristian Fabbiani, Falcao'nun yaz aylarında River Plate'e transfer olmak istediğini iddia etti.

Fabbiani, "Bir gelişme var ki eğer geri dönerse bu yılın transferi olur. River Plate'te oynadı. Milli takımda forma giymek istediği için gelmek istiyor. Dünya Kupası'nda oynamak istiyor. Karısı da Arjantinli. River Plate onun için çok önemli" ifadelerini kullandı. Programın son bölümünde ise Fabbiani, bahsettiği ismin Falcao olduğunu açıkladı: "Haziran ayında Falcao" ifadelerine yer verdi.

DİĞER

GALATASARAY HABERLERİ