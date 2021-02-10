10 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray yeni sol bekini buldu! İşte Cimbom'dan ilk transfer

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da, bir taraftan gelecek sezonun planları da yapılıyor. Yaz transfer döneminde sıkıntı yaşamak istemeyen sarı kırmızılılar, gündemindeki oyuncuları erkenden transfer etmeye çalışacak. Bu kapsamda scout ekibinin önerisiyle Galatasaray, yıldız sol beki kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)

Galatasaray yeni sol bekini buldu! İşte Cimbom'dan ilk transfer
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 Giriş Tarihi: 10.02.2021

Ara transfer döneminde çok önemli hamleler yapan 'da, scout ekibinin önerdiği ve teknik heyetin onay verdiği isimlerin takviyesi için çalışmalar sürüyor.

Galatasaray yeni sol bekini buldu! İşte Cimbom'dan ilk transfer

Yeni sezon planlamasını da şimdiden gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar, sol bek için önemli bir hamlede bulundu.

Galatasaray yeni sol bekini buldu! İşte Cimbom'dan ilk transfer

'den kiralanan Saracchi'nin bonservisinin yüksek olması ve sık sık sakatlanması, 'in de benzer sakatlık sorunları sebebiyle bir türlü istikrar sağlanamadı.

Galatasaray yeni sol bekini buldu! İşte Cimbom'dan ilk transfer

Bu bölge için sarı kırmızılıların arayışı sürerken, çözüm 'da bulundu.

Galatasaray yeni sol bekini buldu! İşte Cimbom'dan ilk transfer

'nde forması giyen 25 yaşındaki sol bek ile 4 yıllık anlaşmaya varıldı.

Galatasaray yeni sol bekini buldu! İşte Cimbom'dan ilk transfer

Fanatik'in haberine göre, sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Kolombiyalı futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.

Galatasaray yeni sol bekini buldu! İşte Cimbom'dan ilk transfer

500 bin Euro imza parası artı 1 milyon Euro yıllık ücretle mutabakat sağlanan Morena, yaz aylarından itibaren 'ın yeni sol beki olacak.

Galatasaray yeni sol bekini buldu! İşte Cimbom'dan ilk transfer

ÇOK TEKNİK, DEFANSI ZAYIF

Daha önce 5 kez Milli Takımı'nın formasını da giyen ve 'nun yakından tanıdığı , yüksek tekniğiyle dikkat çekiyor.

Galatasaray yeni sol bekini buldu! İşte Cimbom'dan ilk transfer

Bu özelliğiyle hem şu anki kulübü 'da hem de daha önceki takımlarında hem sol hem de sol açık olarak görev yaptı.

Galatasaray yeni sol bekini buldu! İşte Cimbom'dan ilk transfer

Hücuma verdiği desteğin yanı sıra kenardan oyun kurma ve pas istasyonu yaratma yeteneğiyle öne çıkan Moreno'nun defansif tarafı ise ofansına göre daha zayıf.

Galatasaray yeni sol bekini buldu! İşte Cimbom'dan ilk transfer

Geriye dönüşlerde zorlanması ve kademe hataları, oyuncunun eksi yönleri olarak gösteriliyor.

Galatasaray yeni sol bekini buldu! İşte Cimbom'dan ilk transfer

Ancak hem scout ekibi hem de teknik heyet, Moreno'nun bu zaaflarını Avrupa futbolunda giderebileceği ve çok daha iyi seviyelere gelebileceği görüşüne sahip.

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