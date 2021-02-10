Galatasaray yeni sol bekini buldu! İşte Cimbom'dan ilk transfer
Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da, bir taraftan gelecek sezonun planları da yapılıyor. Yaz transfer döneminde sıkıntı yaşamak istemeyen sarı kırmızılılar, gündemindeki oyuncuları erkenden transfer etmeye çalışacak. Bu kapsamda scout ekibinin önerisiyle Galatasaray, yıldız sol beki kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS transferleri)
Ara transfer döneminde çok önemli hamleler yapan Galatasaray'da, scout ekibinin önerdiği ve teknik heyetin onay verdiği isimlerin takviyesi için çalışmalar sürüyor.
Yeni sezon planlamasını da şimdiden gerçekleştiren Sarı-Kırmızılılar, sol bek için önemli bir hamlede bulundu.
Leipzig'den kiralanan Saracchi'nin bonservisinin yüksek olması ve sık sık sakatlanması, Emre Taşdemir'in de benzer sakatlık sorunları sebebiyle bir türlü istikrar sağlanamadı.
Bu bölge için sarı kırmızılıların arayışı sürerken, çözüm Kuzey Amerika'da bulundu.
Meksika Ligi'nde Club Leon forması giyen 25 yaşındaki sol bek Yairo Moreno ile 4 yıllık anlaşmaya varıldı.
Fanatik'in haberine göre, sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Kolombiyalı futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.
500 bin Euro imza parası artı 1 milyon Euro yıllık ücretle mutabakat sağlanan Morena, yaz aylarından itibaren Galatasaray'ın yeni sol beki olacak.
ÇOK TEKNİK, DEFANSI ZAYIF
Daha önce 5 kez Kolombiya Milli Takımı'nın formasını da giyen ve Radamel Falcao'nun yakından tanıdığı Yairo Moreno, yüksek tekniğiyle dikkat çekiyor.
Bu özelliğiyle hem şu anki kulübü Leon'da hem de daha önceki takımlarında hem sol hem de sol açık olarak görev yaptı.
Hücuma verdiği desteğin yanı sıra kenardan oyun kurma ve pas istasyonu yaratma yeteneğiyle öne çıkan Moreno'nun defansif tarafı ise ofansına göre daha zayıf.
Geriye dönüşlerde zorlanması ve kademe hataları, oyuncunun eksi yönleri olarak gösteriliyor.
Ancak hem scout ekibi hem de teknik heyet, Moreno'nun bu zaaflarını Avrupa futbolunda giderebileceği ve çok daha iyi seviyelere gelebileceği görüşüne sahip.
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