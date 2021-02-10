10 Şubat 2021, Çarşamba

GALATASARAY

Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR hakemi Halis Özkahya oldu!

G.Saray-Alanyaspor maçının VAR hakemi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 10.02.2021 Giriş Tarihi: 10.02.2021

'nda çeyrek finalde sahasında 'u ağırlayacak. Dev karşılaşmanın VAR hakemi ise oldu.

'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor... Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek Süper Lig'de liderliği devralan , Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 'u ağırlayacak.

Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen'in yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz olacak.

VAR'da ise görev yapacak.

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