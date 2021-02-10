Galatasaray-Alanyaspor maçının VAR hakemi Halis Özkahya oldu!

Galatasaray ile Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçı için karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in lideri Galatasaray'da Sofaine Feghouli ile Marcelo Saracchi'nin sakatlıkları bulunuyor. Alanyaspor, ZTK yarı finaline adını yazdırmak için tek maç eleme sisteminde Galatasaray'ı saf dışı bırakmak durumunda. Peki, Galatasaray - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?