Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin kahramanı oldular! 3 isim...
Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Dev derbide sarı-kırmızılılarda 3 isim performansıyla göz doldurdu ve maçın kahramanı oldular. İşte detaylar...
Galatasaray, Kadıköy'de üst üste iki derbiden zaferinle ayrılırken Mostafa Mohamed attığı golle vitrinde yer alan isim oldu. Ancak galibiyeti getiren 3 gizli kahramanı da unutmamak gerekiyor. Bu isimler insanüstü kurtarışlarıyla rakibin gardının düşmesini sağlalayan kaleci Muslera, orta sahada yaptığı presle Taylan ve ön tarafta her yere koşan ve golün de asistinin sahibi Emre Kılınç'tı.
MUSLERA: Sakatlıktan döndükten sonra G.Saray ile 5'te 5 yapan Muslera, derbide tam 5 kritik kurtarış yaptı. Son 5 haftada kalesine gelen 22 şutun 20'sini kurtaran, sadece 2 gol yiyen Muslera, Yeni Malatya ve Başakşehir'den sonra Fenerbahçe'ye de gol izni vermedi.
EMRE KILINÇ: Mohamed'in asistini yaptı. Lig kariyerinde çıktığı 4 F.Bahçe deplasmanında gole etki etti. 1 isabetsiz şut çekti, 1 şut engelledi, 1 isabetli orta yaptı, 1 şut pası verdi, 2 top uzaklaştırdı.
TAYLAN: Derbide 66 kez topla buluştu, en fazla ikili mücadele kazanan (11) G.Saray oyuncusu oldu. Ayrıca 7 sahipsiz top kazandı, 5 uzaklaştırma yaptı. (Fotomaç)
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