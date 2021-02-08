08 Şubat 2021, Pazartesi

GALATASARAY

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin kahramanı oldular! 3 isim...

İşte derbinin 3 gizli kahramanı!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 08.02.2021

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Dev derbide sarı-kırmızılılarda 3 isim performansıyla göz doldurdu ve maçın kahramanı oldular. İşte detaylar...

Galatasaray, Kadıköy'de üst üste iki derbiden zaferinle ayrılırken Mostafa Mohamed attığı golle vitrinde yer alan isim oldu. Ancak galibiyeti getiren 3 gizli kahramanı da unutmamak gerekiyor. Bu isimler insanüstü kurtarışlarıyla rakibin gardının düşmesini sağlalayan kaleci , orta sahada yaptığı presle Taylan ve ön tarafta her yere koşan ve golün de asistinin sahibi Emre Kılınç'tı.

MUSLERA: Sakatlıktan döndükten sonra G.Saray ile 5'te 5 yapan Muslera, derbide tam 5 kritik kurtarış yaptı. Son 5 haftada kalesine gelen 22 şutun 20'sini kurtaran, sadece 2 gol yiyen Muslera, ve 'den sonra Fenerbahçe'ye de gol izni vermedi.

EMRE KILINÇ: Mohamed'in asistini yaptı. Lig kariyerinde çıktığı 4 F.Bahçe deplasmanında gole etki etti. 1 isabetsiz şut çekti, 1 şut engelledi, 1 isabetli orta yaptı, 1 şut pası verdi, 2 top uzaklaştırdı.

TAYLAN: Derbide 66 kez topla buluştu, en fazla ikili mücadele kazanan (11) G.Saray oyuncusu oldu. Ayrıca 7 sahipsiz top kazandı, 5 uzaklaştırma yaptı. (Fotomaç)

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